В Петербурге на церемонии вступления в гражданство мигранты получили повестки

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Торжественную церемонию вступления в гражданство для 11 мигрантов из стран ближнего зарубежья в Санкт-Петербурге решили совместить с вручением повесток.
«Фонтанка» пишет, что в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области объяснили, что мероприятие прошло в здании УМВД России по Калининскому району города.
Присягнувшие граждане поклялись соблюдать Конституцию РФ и законы. Затем им в тот же момент в присутствии сотрудников военного комиссариата и Военно-следственного отдела Санкт-Петербургского гарнизона передали повестки о постановке на воинский учет.
Ранее сообщалось, что мигранту, который снимал провокационные видео в Красноярске вручили повестку в армию. Об этом сообщает издание NGS24.RU.
На одном из таких видеороликов он предложил девушке 25 тысяч рублей за секс. На других видео мужчины делал вид, что раздают листовки. Он замахивался на детей, когда они протягивались за печатной продукцией.
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Присягнувшие граждане поклялись соблюдать Конституцию РФ и законы. Затем им в тот же момент в присутствии сотрудников военного комиссариата и Военно-следственного отдела Санкт-Петербургского гарнизона передали повестки о постановке на воинский учет.
На одном из таких видеороликов он предложил девушке 25 тысяч рублей за секс. На других видео мужчины делал вид, что раздают листовки. Он замахивался на детей, когда они протягивались за печатной продукцией.
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Мария Фирсова