В Петербурге на церемонии вступления в гражданство мигранты получили повестки

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования мобильных телефонов на уроках. Кроме того, с 1 сентября 2024 года в российских школах появится новый предмет – урок труда. Редакция «Радио 1» расскажет, как изменится жизнь школьников, как будет исполняться запрет на пользование смартфонами, и с какой целью введены поправки.