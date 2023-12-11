В екатеринбургский ТЦ нагрянули вооруженные бойцы для проверки мигрантов

Фото: istockphoto/Олег Копьёв
В екатеринбургский ТЦ «Гринвич» пришли вооруженные бойцы в масках для того, чтобы вручить мигрантам повестки.
Мужчины обязаны встать на военный учет, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Рейд нацелен на то, чтобы проверить документы у трудовых мигрантов, а также выявить иностранцев, которые получили гражданство РФ. У них берут ДНК. Им вручат повестки для постановки на воинский учет. Задержанных людей ведут вместе, им приказано держать руки на плечах у соседа. Мужчин привели на парковку», — сообщил журналист URA.RU.
Редакция обратилась за комментариями в пресс-группу УМВД и СК по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что в Комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрили ко второму чтению поправки к закону о принудительном выдворении мигрантов из России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно планируемым изменениям, суд получит право заменить выдворение нелегального мигранта на штраф.
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«Рейд нацелен на то, чтобы проверить документы у трудовых мигрантов, а также выявить иностранцев, которые получили гражданство РФ. У них берут ДНК. Им вручат повестки для постановки на воинский учет. Задержанных людей ведут вместе, им приказано держать руки на плечах у соседа. Мужчин привели на парковку», — сообщил журналист URA.RU.
Ранее сообщалось, что в Комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрили ко второму чтению поправки к закону о принудительном выдворении мигрантов из России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно планируемым изменениям, суд получит право заменить выдворение нелегального мигранта на штраф.
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Мария Фирсова