«Замахивался, предлагал секс за деньги»: Блогера-мигранта задержали и выдали повестку

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Мигранту, который снимал провокационные видео в Красноярске вручили повестку в армию. Об этом сообщает издание NGS24.RU.
На одном из таких видеороликов он предложил девушке 25 тысяч рублей за секс. На других видео мужчины делал вид, что раздают листовки. Он замахивался на детей, когда они протягивались за печатной продукцией.
Послу публикации этих видео в сети мужчиной заинтересовались полиция. Молодого человека навестили, чтобы разузнать, как он докатился до такой жизни.
Местные издания опубликовали еще один видеоролик с участием мигранта. На нем он расписывается в получении повестки. В военкомат он обязан прийти 11 апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, что 75-летнего жителя Санкт-Петербурга заподозрили в педофилии в отношении троих несовершеннолетних детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Послу публикации этих видео в сети мужчиной заинтересовались полиция. Молодого человека навестили, чтобы разузнать, как он докатился до такой жизни.
Ранее сообщалось, что 75-летнего жителя Санкт-Петербурга заподозрили в педофилии в отношении троих несовершеннолетних детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак