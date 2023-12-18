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«Замахивался, предлагал секс за деньги»: Блогера-мигранта задержали и выдали повестку

В Красноярске предложившему девушке деньги за секс мигранту выдали повестку
18 декабря 2023, 15:30
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

Мигранту, который снимал провокационные видео в Красноярске вручили повестку в армию. Об этом сообщает издание NGS24.RU.
На одном из таких видеороликов он предложил девушке 25 тысяч рублей за секс. На других видео мужчины делал вид, что раздают листовки. Он замахивался на детей, когда они протягивались за печатной продукцией.

Послу публикации этих видео в сети мужчиной заинтересовались полиция. Молодого человека навестили, чтобы разузнать, как он докатился до такой жизни.


Местные издания опубликовали еще один видеоролик с участием мигранта. На нем он расписывается в получении повестки. В военкомат он обязан прийти 11 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что 75-летнего жителя Санкт-Петербурга заподозрили в педофилии в отношении троих несовершеннолетних детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#секс
#видео
#мужчины
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Столичного экс-полицейского приговорили к 3,5 года за попытку выманить 10 млн руб
18 декабря 2023, 15:46

Фото: iStock/Yingko

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Москвы к 3,5 годам колонии общего режима за попытку выманить 10 миллионов рублей у клиента ювелирного дома Дарьи Спиридоновой, которая проходит обвиняемой в аферах на 350 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего старшего оперуполномоченного УВД одного из административных округов столицы Станислава Асютина. Он осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество…)», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, ближайшие 3,5 года Асютин проведет в колонии общего режима. Под стражу его взяли в зале суда.

Следствие установило, что в июле 2022 года полицейский хотел получить 10 млн рублей за возбуждение уголовного дела по заявлению одного из потерпевших от мошеннических действий известного ювелирного дома Дарьи Спиридоновой. Его задержали на месте при получении денег.

Напомним, 8 февраля была задержана владелица Darvol Дарья Спиридонова.

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#суд
#приговор
#деньги
#теракт
#мошенничество
#следствие
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В Петербурге задержали двух подростков, запенивших двери в квартиры военкоров
18 декабря 2023, 15:35

Фото: iStock/Rawf8

В Санкт-Петербурге задержали двоих подростков, которые запенили двери в квартиры военкомов, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что 17 декабря двери в квартиры военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина залили монтажной пеной. 

Подвергшиеся нападению квартиры расположены в Приморском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. В первом правонарушение было квалифицировано по уголовной статье об умышленной порче чужого имущества, а в Красносельском – по статье о хулиганстве.

По словам Волк, по подозрению в совершении преступления были задержаны двое несовершеннолетних. В настоящий момент в мотивах поступка подростков разбираются правоохранители.

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#квартира
#санкт-петербург
#военкор
#задержание
#мвд
#подростки
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Отец троих детей обвинил их деда из Кронштадта в извращениях
В Петербурге 75-летнего пенсионера заподозрили в педофилии в отношении 3 детей
18 декабря 2023, 15:27

Фото: iStock/Irina_Geo

75-летнего жителя Санкт-Петербурга заподозрили в педофилии в отношении троих несовершеннолетних детей, пишет издание «Фонтанка».
Заявление на пенсионера написал отец малолетних. Мужчина сообщил, что отчим его законной супруги совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его детей трех, шести и десяти лет. 

Полиция уже организовала проверку по заявлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробностей о том, как отцу стало известно о насилии его детей со стороны неродного дедушки, издание не привело. 

Прежде сообщалось, что в Петербурге женщина обвинила ученика младшей школы в сексуальных домогательствах к сыну. 

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#полиция
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#заявление
#дети
#педофилия
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В Геленджике пьяная девушка забралась на верхушку городской ёлки
В Геленджике девушка забралась на верхушку городской ёлки
18 декабря 2023, 15:21

Фото: iStock/dmf87

В Геленджике женщина забралась на самую верхушку двадцатиметровой городской ёлки, которая была установлена в преддверии Нового года. Об этом пишет портал 93.RU, ссылаясь на очевидцев.
Согласно сообщению, случилось это накануне вечером. Предварительно, женщина гуляла с подругами на Центральной площади и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она полезла на дерево под советы подруг, которые остались стоять внизу. Удалось ли ей благополучно покинуть занимаемую высоту – не известно. Уточняется, что высота елки составляет 20 метров.
 
Тем не менее инцидентом заинтересовались местные полицейские. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 19-летний молодой человек на спор ударил сотрудника ДПС, в случае возбуждения уголовного дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Семье оставившего послание на стене дома солдата стали поступать угрозы
RT: Родственники оставившего послание в Марьинке солдата сообщили об угрозах
18 декабря 2023, 15:11

Фото: istock / Prostock-Studio

Родственники солдата российской армии Романа Рудакова, который оставил послание на стене дома в Марьинке, обратились к правоохранительным органам с просьбой о защите из-за поступающих угроз. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник.

Близким военного стали поступать угрозы после  обнаружения его послания на стене, в котором солдат попросил позаботиться о его семье. Как рассказала собеседник агентства, родителям, сестре и брату Рудакова поступают угрозы письменной и в устной форме. 

Послание военнослужащего было найдено во время зачистки Марьинки в ДНР. Рядом с местом обнаружили 9 тел. По данным военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Узнав о случившемся из СМИ, классный руководитель Рудакова рассказала, что он с детства оберегал брата и заботился о нем.

Ранее украинский пленный рассказал, как прошел «медкомиссию», состоящую из одного врача. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Стали известны подробности смерти 14-летнего подростка на турнире по боксу
Скорая не смогла проехать к умершему боксёру в Первоуральске из-за шлагбаума
18 декабря 2023, 15:00

Фото: istock / Yury Karamanenko

Карета сокрой помощи не могла проехать к потерявшему сознание боксёру в Первоуральске так как ей не открыли шлагбаум. Один из мужчин поднял его самостоятельно, а медик поспешил к пострадавшему пешком, не дожидаясь проезда. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
В местном СК заявили, что кроме информации о шлагбауме также проверят показания очевидцев, которые утверждают, что дорога к зданию, где м проходило соревнование, была плохо образом очищена от снега.

Помимо этого, на боях находится только один врач, несмотря на то, что приказу Министерства спорта России, там должна была дежурить бригада скорой помощи. Присутствующий врач делал потерявшему сознание подростку искусственное дыхание, массаж сердца и давал нашатырь, но молодой человек ни на что не реагировал. Точную причину смерти в ближайшее время установит  экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виновным в трагедии грозит до двух лет колонии.

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#уголовное дело
#бокс
#врач
#дорога
#смерть
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Врачи в Электростали достали 8-сантиметровый камень из мочевого пузыря женщины
18 декабря 2023, 14:42

Фото: iStock/Gumpanat

В подмосковном городе Электросталь врачи спасли женщину, достав из её мочевого пузыря два огромных камня, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в больницу Электростали обратилась 50-летняя женщина с жалобами на невыносимую боль в пояснице. Она сообщила, что с подобным дискомфортом она живёт уже около пяти лет.

На приёме врач диагностировала у пациентки цистит и отправила её на обследование, где у женщины обнаружили больших размеров отложения в мочевом пузырек. 

Во время операции врачи извлекли из женщины два огромных камня. Длина первого составила 8,5 сантиметров, а второго — 5,5.

Отмечается, что сейчас пациентка всё ещё находится под наблюдением врачей и только недавно снова начала ходить.

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#подмосковье
#операция
#электросталь
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Хинштейн: Главу самарского ГУ МЧС обвиняют в получении взяток на 25 млн рублей
18 декабря 2023, 14:32

Фото: iStock/Atstock Productions

Начальника ГУ МЧС по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, об этом депутат Государственной думы Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале.
Как сообщил депутат, следствие подозревает Бойко в покровительстве над местной компанией «Витязь», которая оказывает услуги по пожарной безопасности. 

«За продвижение интересов «Витязя» генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более ₽ 25 млн», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.

Помимо Бойко, силовики также задержали руководителей компании Яна Гущина и Елену Тютюнник. Во время обысков удалось собрать доказательства, подтверждающие денежные переводы генералу.

Хинштейн отметил, что, скорее всего, уже сегодня все трое будут этапированы в Москву.

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#витязь
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#взятка
#мчс
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Восьмилетнего мальчика намотало на тракторный вал в Ивановской области
18 декабря 2023, 14:28

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Восьмилетнего мальчика намотало на вращающийся тракторный вал в Ивановской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что утром 17 декабря мальчик вместе с дедушкой приехал на ферму отца в деревне Семигорье для того, чтобы покормить скот. 60-летний дедушка запустил двигатель трактора, что привело в движение карданный вал, который соединял машину с прицепленным оборудованием для измельчения сена. Затем мужчина отошёл, оставив всё в работающем состоянии. В это время к трактору подошёл его восьмилетний внук и получил травмы, повлекшие летальный исход. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело и допросил дедушку в качестве подозреваемого. 

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#трагедия
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