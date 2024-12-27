В Петербурге открылась новая станция метро «Горный институт»

Фото: iStock/Petr Vdovkin
В Санкт-Петербурге открылась новая станция метро «Горный институт». Об этом сообщает РИА Новости.
На церемонии открытия губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что работа над станцией сопровождалась сложностями, было не просто, но в итоге удалось завершить строительство. Также появление новой станции стало знаковым событием, поскольку это первая станция, открытая «Метростроем Северной столицы». Ежедневно «Горный институт» будет обслуживать около 100 тысяч пассажиров.
«Горный институт» находится на Лахтинско-Правобережной линии метрополитена Петербурга. Она является одной из самых глубоких в петербургской подземке – некоторые работы по прокладке тоннелей проводились на глубине порядка 70 метров. Станция станет третьей на Васильевском острове.
Тематика оформления «Горного института» посвящена истории Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II.
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«Горный институт» находится на Лахтинско-Правобережной линии метрополитена Петербурга. Она является одной из самых глубоких в петербургской подземке – некоторые работы по прокладке тоннелей проводились на глубине порядка 70 метров. Станция станет третьей на Васильевском острове.
Тематика оформления «Горного института» посвящена истории Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II.
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Анастасия Чинкова