В Петербурге открылась новая станция метро «Горный институт»

Здание будет расположено вдоль пешеходной зоны жилого района. Его конструкция основана на принципах, связанных со школой и детским садом. Внутри здания предусмотрены многофункциональные помещения: музыкальные и спортивные залы, спальни, игровые комнаты, кабинет логопеда, сенсорная комната и кружки.

Разработанные архитектурные решения позволят быстро менять сценарии в учебных и групповых помещениях в течение всего дня.

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Фото: Министерство жилищной политики Московской области



Перед ландшафтными дизайнерами стояла важная задача — создать проект безопасного и комфортного пространства для детей на участке с перепадом высоты в 5 метров. В итоге получился многоуровневый двор-городок, где перемещение напоминает квест. Каждый уровень представляет собой ступень развития, на которой дети взаимодействуют с природой и изучают окружающий мир. Когда воспитанники растут и переходят из одной группы в другую, ступени меняются, и с годами они образуют единый кольцевой маршрут.





«Первый квартал» возводится в деревне Сапроново Ленинского городского округа.



