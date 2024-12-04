Метро и МЦД-5 в Мытищи в 2025: последние новости, когда откроют

Мытищи — один из самых динамично развивающихся городов Подмосковья, активно интегрирующийся в транспортную инфраструктуру Москвы. Развитие системы метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД) в этом районе оказывает значительное влияние на улучшение транспортной доступности, сокращение времени в пути и повышение комфорта для жителей и гостей города. «Радио 1» расскажет про метро и МЦД в Мытищи в 2025 году.