Метро и МЦД-5 в Мытищи в 2025: последние новости, когда откроют

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Мытищи — один из самых динамично развивающихся городов Подмосковья, активно интегрирующийся в транспортную инфраструктуру Москвы. Развитие системы метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД) в этом районе оказывает значительное влияние на улучшение транспортной доступности, сокращение времени в пути и повышение комфорта для жителей и гостей города. «Радио 1» расскажет про метро и МЦД в Мытищи в 2025 году.
Последние новости про метро в Мытищи
16 февраля 2024 года губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился информацией о процессе интеграции столичного метро в Подмосковье. Он отметил, что хотя эта работа движется медленно, она всё-таки продвигается, и область активно взаимодействует с Москвой для реализации этих проектов, несмотря на значительные финансовые затраты.
Говоря о МЦД, Воробьев подчеркнул, что это более выгодное решение, чем строительство подземки, учитывая высокие затраты на её создание.
Кроме того, губернатор Московской области сообщил, что есть планы построить метро в Мытищах. По его словам, жители регулярно поднимают этот вопрос на встречах, выражая надежду на реализацию проекта.
Воробьев подчеркнул, что власти будут продолжать работать над этим вопросом с Москвой, стремясь найти оптимальное решение, которое будет удобно как для жителей Подмосковья, так и для москвичей.
Планируют ли делать метро в Мытищах
Строительство станции метро «Челобитьево» на Калужско-Рижской линии, которое планировалось в Мытищах, отложено. В 2019 году заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявлял, что работы начнутся после 2023 года. Однако спустя несколько месяцев власти сообщили, что продолжение линии в Московскую область не решит транспортные проблемы, а развивать пропускную способность метрополитена на этом направлении невозможно.
Вместо строительства метро власти решили сосредоточиться на улучшении железнодорожного пригородного сообщения. Тем не менее, вопрос строительства метро вновь стал актуальным. В 2023 году жители Мытищ создали Telegram-канал «Мытищи за метро» и начали сбор подписей за реализацию проекта.
Однако, согласно программе Московского метрополитена на 2023 год, строительство станции «Челобитьево» в Мытищах не предусмотрено. На 2024 год проектирование станции приостановлено.
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Что такое МЦД-5
МЦД-5 — это проект пятой линии Московских центральных диаметров (МЦД), которая должна была соединить Ярославский и Павелецкий вокзалы в Москве, проходя через различные населённые пункты Московской области.
МЦД-5 является частью программы развития транспортной инфраструктуры в столичном регионе, направленной на улучшение пригородного и межрегионального сообщения.
Первоначально запуск МЦД-5 был запланирован на 2028 год, но в 2024 году проект был заморожен на неопределённый срок. Причины приостановки не раскрыты, однако известно, что решение о дальнейшем развитии маршрута и его параметрах будет принято после 2024 года.
Схема МЦД-5
Однако маршрут и его параметры могут измениться.
На МЦД-5 89 километров длины диаметра и 39 станции, 11 из которых с пересадками на метро, МЦК и пригородные направления ж/д.
Особенности строительства МЦД-5
МЦД-5 улучшит доступность для жителей и гостей Москвы, обеспечив удобные транспортные связи с ключевыми объектами города. Новый маршрут улучшит доступность к 45 школам, 29 паркам, 24 музеям и 18 институтам.
С МЦД-5 станет проще добираться до парков «Сокольники», Люблинский и до музея-заповедника «Царицыно».
Кроме того, МЦД-5 поможет разгрузить участки Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий московского метро, обеспечив более эффективное движение пассажиров и улучшение транспортной инфраструктуры города.
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Дайана Хусинова