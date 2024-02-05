Маткапитал в Подмосковье за год получили свыше 10 тысяч родителей

Фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов МО
В 2023 году материнским капиталом в Московской области воспользовались более 10 тысяч родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области. Там рассказали, каких результатов удалось достичь в 2023 году благодаря национальному проекту «Демография».
«За год маткапиталом воспользовались более 10 тысяч родителей. Почти 280 тысяч семей получили ежемесячную денежную выплату на питание беременных и кормящих женщин, а также детей моложе трёх лет. Семьи с новорождённым ребенком получили 2 858 подарочных наборов. Внутри – всё необходимое для первого года жизни ребёнка. Это одежда, средства ухода и гигиены, игрушки и многое другое. Вся продукция сертифицирована для детей», – говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что жительницы Подмосковья могут вместо набора получить денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. Если мамы хотят получить набор, его отдают в день выписки.
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Лора Луганская