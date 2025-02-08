В Петербурге приставы взыскали с должников 33 миллиарда рублей за 2024 год

В Санкт-Петербурге судебные приставы подвели итоги своей работы за 2024 год — с должников было взыскано более 33 миллиардов рублей. Об этом сообщила руководитель Главного управления генерал-майор внутренней службы Анна Лашкова. По ее информации, в подразделения петербургских приставов поступило более 14 000 заявлений.