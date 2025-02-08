В Петербурге приставы взыскали с должников 33 миллиарда рублей за 2024 год

Фото: istockphoto.com/mizar_21984
В Санкт-Петербурге судебные приставы подвели итоги своей работы за 2024 год — с должников было взыскано более 33 миллиардов рублей. Об этом сообщила руководитель Главного управления генерал-майор внутренней службы Анна Лашкова. По ее информации, в подразделения петербургских приставов поступило более 14 000 заявлений.
«На исполнении у судебных приставов Санкт-Петербурга находилось почти 3 миллиона исполнительных производств. Общая взысканная сумма составила 33,6 миллиарда рублей. Приоритетным направлением в деятельности Главного управления остается восстановление нарушенных прав граждан, в первую очередь, социально незащищенных категорий населения, социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — приводит «Петербургский дневник» слова Лашковой.Тем временем в Кемеровской области судебным приставам пришлось посетить более 10 адресов любовниц одного местного жителя, чтобы взыскать с него 600 тысяч рублей долга по алиментам. Как сообщает «Сiбдепо», даже имея список с адресами, правоохранители с трудом нашли мужчину.
«Но, как оказалось в ходе рейда, почти по всем данным адресам живут женщины, с которыми новокузнечанин проживал последний год. Только на последней локации удалось застать должника и напомнить ему о наличии долга», — отмечает издание.Читайте также:
В Подмосковье за год приставы взыскали с алиментщиков более 3,6 млрд рублей
Судебные приставы арестовали машину должника и взыскали оплату по 73 штрафам
Участникам СВО из Подмосковья списали более 37 млн рублей долгов по кредитам
Данил Пономарев