В Подмосковье за год приставы взыскали с алиментщиков более 3,6 млрд рублей

Алименты на сумму более 3,6 млрд рублей взыскали в должников судебные приставы Московской области в 2024 году, по сравнению с предыдущим годом объём взысканий увеличился более чем на 830 млн рублей. Об этом рассказал в интервью «Радио 1» руководитель подмосковного главка ФССП — главный судебный пристава региона Андрей Тагаев.