В Подмосковье за год приставы взыскали с алиментщиков более 3,6 млрд рублей

Андрей Тагаев (фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО)
Алименты на сумму более 3,6 млрд рублей взыскали в должников судебные приставы Московской области в 2024 году, по сравнению с предыдущим годом объём взысканий увеличился более чем на 830 млн рублей. Об этом рассказал в интервью «Радио 1» руководитель подмосковного главка ФССП — главный судебный пристава региона Андрей Тагаев.
«Отстаивание интересов несовершеннолетних является одним из основных направлений деятельности Службы судебных приставов. По итогам работы за 2024 год доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, составила 93,54%. Судебные приставы Московской области взыскали алименты на сумму свыше 3,6 млрд рублей, что на 835 млн рублей больше, чем в 2023 году», — сказал Андрей Тагаев.Он также сообщил, что в минувшем году дознаватели областного главка ФССП возбудили 1202 уголовных дела за неуплату алиментов.
Читайте также:
Подмосковным должникам напомнили о праве на сохранение прожиточного минимума
Подмосковные приставы взыскали с хитрого алиментщика более 280 тыс. рублей
У ФССП появилась новая возможность по взысканию долгов
Лев Каштанов