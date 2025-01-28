Участникам СВО из Подмосковья списали более 37 млн рублей долгов по кредитам

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Правом на списание долгов по кредитам, включая ипотечные, с 1 декабря 2024 года воспользовались 80 жителей Московской области, подписавших контракт с Минобороны РФ на службу в зоне СВО, общая сумма списанных долгов превысила 37 миллионов рублей. Об этом рассказал в интервью «Радио 1» руководитель подмосковного главка ФССП — главный судебный пристава региона Андрей Тагаев.
«В рамках изменений, внесенных в действующее законодательство, судебные приставы Московской области с 1 декабря прошлого года прекратили 165 исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму свыше 37 млн рублей в отношении 80 участников специальной военной операции», — сказал Андрей Тагаев.Он напомнил, что правом на списание кредитных долгов могут воспользоваться граждане, подписавшие военный контракт с 1 января 2024 года на срок более года. При этом сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 миллионов рублей. Долги по кредитам списывают также у супругов тех, кто заключил контракт.
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Лев Каштанов