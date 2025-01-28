Участникам СВО из Подмосковья списали более 37 млн рублей долгов по кредитам

Судебные приставы Московской области в 2024 году сопроводили до пункта пропуска через границу России более 5,2 тыс. нелегальных мигрантов, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Такие цифры назвал в интервью «Радио 1» руководитель подмосковного главка ФССП — главный судебный пристава региона Андрей Тагаев.