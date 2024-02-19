В Петербурге пьяная няня бросила больного ребёнка одного в подъезде

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Жители петербургского жилого комплекса «Лондон-Парк» нашли в парадной раздетого догола и одинокого ребёнка, сообщает портал 78.ru, Уточняется, что это произошло в результате того, что малыша бросила его няня, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.
Известно, что ребёнок болен шизофренией и почти не разговаривает, , а няня, которая должна была следить за ним, работает без заключения какого-либо договора. Теперь мать малыша сможет забрать его домой только совместно с представителями органов опеки Санкт-Петербурга.
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