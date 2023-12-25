Женщина бросила сына-детсадовца посреди проезжей части

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В Новосибирске женщина везла маленького сына на санях и составила его посреди дороги. Об этом информирует РЕН ТВ.
По данным телеканала, женщина собиралась переходить дорогу вместе с ребенком. Когда загорелся зеленый свет светофора, россиянка начала толкать санки. Прямо посреди дороги женщина почему-то решила высадить мальчика и пойти дальше. Ребенок растерялся и стоя перед автомобилями, не понимал, что делать дальше.
Позже мать опомнилась и начала звать сына. Перейти дороги ребенку помог прохожий. Очевидцы ситуации потребовали наказать женщину.
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