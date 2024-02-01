Подмосковные спасатели вскрыли квартиру, в которой были заперты дети

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, где были заперты двое детей. об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила обеспокоенная мама, которая рассказала, что вышла ненадолго из квартиры и а вернувшись обнаружила наглухо закрытую дверь. Самостоятельно открыть ее она не смогла, а в квартире остались ее сыновья пяти и одиннадцати лет.
Стоит отметить, что случай произошёл в многоквартирном жилом доме в посёлке Свердловский городского округа Лосино-Петровский.
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«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции с помощью электроинструмента болгарки вскрыли входную дверь и впустили в квартиру обеспокоенную женщину. К счастью, медицинская помощь детям не потребовалась», — поделился начальник 296-й части Михаил Фундамент.
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Мира Полтева