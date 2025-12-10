В Петербурге рассмотрели свыше полусотни квартирных вопросов по «схеме Долиной»
Районные суды Санкт-Петербурга в 2024 и 2025 годах рассмотрели 52 гражданских дела, касающихся возврата квартир прежним собственникам, которые продали их под влиянием мошенников или под предлогом такого влияния.
Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. По ее словам, в 29 случаях иски удовлетворили, а в 23 — отказали.
При этом суды придерживаются правила двойной реституции: покупателей обязуют вернуть квартиры продавцам, а продавцов — деньги покупателям.
Лебедева отметила, что инстанции основываются исключительно на представленных сторонами материалах дела и формулировках требований. В некоторых случаях назначались экспертизы. Каждая ситуация рассматривается индивидуально, что и определяет судебные вердикты.
Она также добавила, что многие из вынесенных решений уже вступили в законную силу.
Читайте также: