В Петербурге рассмотрели свыше полусотни квартирных вопросов по «схеме Долиной»

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Районные суды Санкт-Петербурга в 2024 и 2025 годах рассмотрели 52 гражданских дела, касающихся возврата квартир прежним собственникам, которые продали их под влиянием мошенников или под предлогом такого влияния.



Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. По ее словам, в 29 случаях иски удовлетворили, а в 23 — отказали.

При этом суды придерживаются правила двойной реституции: покупателей обязуют вернуть квартиры продавцам, а продавцов — деньги покупателям.

Лебедева отметила, что инстанции основываются исключительно на представленных сторонами материалах дела и формулировках требований. В некоторых случаях назначались экспертизы. Каждая ситуация рассматривается индивидуально, что и определяет судебные вердикты.

Она также добавила, что многие из вынесенных решений уже вступили в законную силу.

Никита Кротов

