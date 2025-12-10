Долиной провели необычную экспертизу
Судебную политологическую экспертизу провели по уголовному делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Деталями делится ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы.
Народная артистка России в этом разбирательстве является потерпевшей. Поводом для исследования стало постановление руководителя следственной группы, занимающейся расследованием дистанционных хищений. Также отмечается, что его выводы не оспаривались ни исполнительницей, ни покупательницей ее жилья Полиной Лурье.
Стоит отметить, что судебная политологическая экспертиза проводится для исследования политических процессов, документов и действий. Ее цель — проверить их на соответствие закону, а также изучить несколько аспектов, связанных с политической деятельностью.
Читайте также: