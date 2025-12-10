«Перестраивают психику»: Эксперт по лжи перечислил три фазы манипуляции мошенников

10 декабря 2025, 16:49

Профайлер Анищенко: мошенники пытаются сломать психику человека

Фото: iStock/NanoStockk

Вы думаете, жертва мошенника — это просто доверчивый человек? На самом деле это тот, кто прошел через продуманную психологическую обработку, сравнимую с техниками промывания мозгов.





Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов, бизнес-тренер, предприниматель, блогер, автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» выделил четкие фазы, которые превращают здравомыслящего человека в послушного исполнителя воли преступников.





Точечный удар: всё начинается не с глупости, а с утечки данных. Мошенники звонят не «вслепую», а знают, что вы, например, ждете курьера, что у вас есть ребенок в школе или что ваш аккаунт на «Госуслугах» взламывали. Этот начальный этап — «социальная инженерия и владение информацией». Цель — сбить критическое мышление. Когда незнакомец говорит вам приватные детали, мозг автоматически присваивает ему статус «осведомленного», а значит, заслуживающего доверия.



Запугивание: вас уверяют, что вы под следствием, что на вас заведено дело, что ваши деньги в опасности. Ключевая задача мошенников на этом этапе — не дать вам остыть.

«Держать человека постоянно в напряжении, постоянно его запугивать. В этой фазе человек начинает замыкаться в себе. Здесь включается древний инстинкт «бей, беги или замри». Жертва чаще выбирает «замри» — она парализована страхом и перестает здраво мыслить. Любые попытки близких вмешаться воспринимаются как угроза», — пояснил он.

Изоляция и тотальный контроль: задача мошенников — стать для жертвы единственным источником «правды» и «спасения». Для этого они искусственно создают информационный вакуум.

«Его задача — оградить человека от внешнего влияния людей, которым он доверяет и которым он может проговориться. Поведение человека резко меняется. Он становится скрытным, агрессивно реагирует на вопросы, постоянно "висит" на телефоне, уходит для разговоров в другую комнату. Человек придумывает небылицы, лишь бы защитить свою новую, искаженную реальность, навязанную манипуляторами», — объяснил профайлер.