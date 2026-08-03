В Петербурге растет популярность экзотических питомцев

03 августа 2026, 13:20

В Петербурге открываются ветклиники для помощи экзотическим питомцам

Фото: istockphoto/DIANE JACKSON

Более половины россиян имеют домашних животных, при этом кошки и собаки остаются самыми популярными питомцами. Однако в последнее время все больше жителей Петербурга заводят экзотических животных — змей, ящериц, пауков и даже варанов.





Как сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на данные ВЦИОМ, в 2024 году владельцев экзотической живности среди опрошенных не оказалось, хотя в 2019-м таких было 1%. При этом ветеринары отмечают устойчивый рост обращений с необычными питомцами.



По словам заведующего кафедрой паразитологии СПбГУВМ Юрия Кузнецова, если раньше экзоты были редкостью на приеме, то теперь появляются регулярно. В Северной столице уже начали работу клиники, специализирующиеся именно на таких животных — спрос стал ощутимым.



Владельцы экзотических питомцев рассказывают, что содержание не всегда требует больших затрат, но сопряжено с нюансами. Так, Матвей, хозяин сколопендры и семи видов пауков, отмечает, что кормление обходится недорого — 20 сверчков стоят около 200 рублей. Однако Ольга Васильева, владелица нильского варана, подчеркивает: питание крупной ящерицы требует мяса с костями, шерстью и зубами — куриное филе не подходит. Анна Юдина, содержащая игуану, рассказала, что основные расходы связаны с обустройством террариума, освещением и увлажнением, а еду можно выращивать самостоятельно или собирать в парках.



Владельцы предупреждают: экзотические животные — не игрушки. Игуаны редко проявляют привязанность к человеку и могут агрессивно реагировать на попытки погладить. Как отметила Анна Вожова, «большинство игуан далеко не лапочки, она не будет любить вас, она позволяет иногда любить себя».



С 1 сентября 2025 года в России обновлен перечень животных, запрещенных к содержанию. В него входят ядовитые рептилии, крокодилы, морские млекопитающие, крупные копытные, слоны, носороги, бегемоты и жирафы, напомнила начальник отдела «Экзотариум» Ленинградского зоопарка Анна Багатурова.



Эксперты связывают рост интереса к экзотике с влиянием соцсетей, желанием выделиться и отсутствием необходимости выгуливать питомца. Однако с биологической точки зрения по-настоящему домашними считаются лишь кошки, собаки и сельскохозяйственные животные. Даже шиншиллы, разводимые на фермах десятилетиями, не стали домашним видом.



Главная проблема — неспособность владельцев вовремя распознать болезнь у экзотического питомца. Как пояснили в клинике «Домвет», животные скрывают недомогание до последнего, что эволюционно оправдано. В СПбГУВМ добавили, что у каждого вида своя физиология: например, у рептилий метаболизм зависит от температуры, что влияет на действие лекарств. Игуаны особенно чувствительны к условиям содержания и часто гибнут из-за ошибок хозяев.



Особую озабоченность вызывает жестокое обращение с экзотическими животными. В Китае почти прекратили выпуск брелоков с живыми черепахами в запаянных пакетиках, однако в этом году российские маркетплейсы фиксировали попытки продажи черепах, залитых смолой — сейчас ссылки на такие товары заблокированы. Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок выступил с инициативой снизить возраст уголовной ответственности за живодерство.





«Пускать такие ситуации на самотёк нельзя. Жестокость по отношению к животным в детстве может стать причиной более серьёзных проблем в будущем», — заявил парламентарий.