«Обратная сторона зоотерапии»: Психолог предупредила, чем могут быть опасны домашние питомцы
Психолог Тузова: домашние питомцы могут оставить травму на всю жизнь
Мы много говорим о пользе животных. Про зоотерапию, про развитие ответственности, про щенков, которые учат детей ходить. Но есть другая сторона медали, о которой психологи тоже предупреждают, но она редко попадает в восторженные посты в соцсетях — детские травмы. Зачастую домашнее животное может напугать так, что запомнится навсегда. Даже во взрослой жизни могут возникать неприятные воспоминания и даже фобии.
Детский психолог Яна Тузова в беседе с «Радио 1» отметила, что даже ласковое домашнее животное остаётся животным.
«В какой-то момент стрессовой ситуации, как себя поведёт животное, никто не знает. Психика зафиксирует событие как угрозу жизни, и этот рефлекс может сохраняться десятилетиями. Особенно это касается семей с маленькими детьми. Ребёнок может нечаянно причинить боль животному (дёрнуть за хвост, наступить на лапу), и ответная реакция может быть молниеносной и трагичной», — сказала она.
Как правильно выбирать домашнее животное:
- Смотреть на породу: есть более мягкие, флегматичные породы собак и кошек, есть — агрессивные и нервные;
- Проверить аллергию;
- Наблюдать первое время.
«Если травма уже есть, ее нужно признать. Тело при виде животного может подавать сигналы. А дальше уже обращаться к специалистам. Не нужно замалчивать и не надеяться, что "время лечит". Время лечит не всё», — резюмировала Тузова.