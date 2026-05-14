«Обратная сторона зоотерапии»: Психолог предупредила, чем могут быть опасны домашние питомцы

14 мая 2026, 18:28

Психолог Тузова: домашние питомцы могут оставить травму на всю жизнь

Мы много говорим о пользе животных. Про зоотерапию, про развитие ответственности, про щенков, которые учат детей ходить. Но есть другая сторона медали, о которой психологи тоже предупреждают, но она редко попадает в восторженные посты в соцсетях — детские травмы. Зачастую домашнее животное может напугать так, что запомнится навсегда. Даже во взрослой жизни могут возникать неприятные воспоминания и даже фобии.





Детский психолог Яна Тузова в беседе с «Радио 1» отметила, что даже ласковое домашнее животное остаётся животным.





«В какой-то момент стрессовой ситуации, как себя поведёт животное, никто не знает. Психика зафиксирует событие как угрозу жизни, и этот рефлекс может сохраняться десятилетиями. Особенно это касается семей с маленькими детьми. Ребёнок может нечаянно причинить боль животному (дёрнуть за хвост, наступить на лапу), и ответная реакция может быть молниеносной и трагичной», — сказала она.

Как правильно выбирать домашнее животное:

Смотреть на породу: есть более мягкие, флегматичные породы собак и кошек, есть — агрессивные и нервные;

Проверить аллергию;

Наблюдать первое время.

«Если травма уже есть, ее нужно признать. Тело при виде животного может подавать сигналы. А дальше уже обращаться к специалистам. Не нужно замалчивать и не надеяться, что "время лечит". Время лечит не всё», — резюмировала Тузова.