Астролог рассказала, питомцы с какими знаками зодиака самые проблемные
Питомцы, родившиеся под знаками Овна, Скорпиона и Стрельца, способны доставить хозяевам немало хлопот, рассказала в беседе с «Москвой 24» астролог Ирина Шалева.
По ее словам, животные-Овны отличаются чрезмерной энергичностью и любопытством: они постоянно в движении, могут портить мебель и вещи, игнорируя запреты. При этом такие питомцы преданны и готовы защищать хозяина.
Стрельцы, отметила астролог, – настоящие исследователи. Они интересуются всем новым, могут устроить беспорядок в доме, особенно если их надолго оставить одних. Ограничения свободы переносят плохо, но станут отличными спутниками для активных людей.
Скорпионы же обладают сильным характером и ценят личное пространство. В случае раздражения могут проявлять обиду и мстительность. Однако, завоевав их доверие, владелец получит верного и чуткого друга.
