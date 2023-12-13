В Петербурге скончался известный писатель и журналист Андрей Константинов

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В Санкт-Петербурге умер известный писатель, журналист, сценарист Андрей Константинов. Ему было 60 лет.
Кроме книг, статей, создания сценария знаменитого сериала «Бандитский Петербург», Андрей Константинов известен также как основатель независимого «Агентства журналистских расследований» (АЖУР). Общий тираж его книг превышает 20 миллионов экземпляров. Он лауреат многих литературных премий и конкурсов. Также награждён медалью «За боевое содружество» и «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 2004 по 2011 год возглавлял Санкт-Петербургский союз журналистов.
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