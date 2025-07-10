В Петербурге стартовал новый сезон проекта «Открытый город»

10 июля 2025, 16:17

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Санкт-Петербурге стартовал новый сезон проекта «Открытый город». Административный директор проекта Анжелика Протасова рассказала, какие мероприятия ждут жителей и гостей города.





По ее словам, в этом году проект начал сотрудничать с особняком Румянцева и Музеем печати. Также в рамках нового сезона готовится новая пешеходная экскурсия с посещением бывшей Англиканской церкви на Английской набережной. Всего программа насчитывает 1000 мероприятий.





«Для любителей спортивных познавательных прогулок на открытом воздухе у нас появится новая велосипедная экскурсия по Крестовскому острову, посвященная мостам Ленинграда в блокаду. Лекции проекта начнутся в конце августа и будут проходить на двух площадках: в Большом Гостином Дворе и Петербургском центре культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского», — рассказала Протасова «Петербургскому дневнику».

«Средства пойдут на: лесовосстановление снижение вредных выбросов в атмосферу в Кемерово и Новокузнецке развитие системы обращения с отходами оздоровление водных объектов», — отметил глава Кузбасса.