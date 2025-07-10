В Петербурге стартовал новый сезон проекта «Открытый город»
В Санкт-Петербурге стартовал новый сезон проекта «Открытый город». Административный директор проекта Анжелика Протасова рассказала, какие мероприятия ждут жителей и гостей города.
По ее словам, в этом году проект начал сотрудничать с особняком Румянцева и Музеем печати. Также в рамках нового сезона готовится новая пешеходная экскурсия с посещением бывшей Англиканской церкви на Английской набережной. Всего программа насчитывает 1000 мероприятий.
«Для любителей спортивных познавательных прогулок на открытом воздухе у нас появится новая велосипедная экскурсия по Крестовскому острову, посвященная мостам Ленинграда в блокаду. Лекции проекта начнутся в конце августа и будут проходить на двух площадках: в Большом Гостином Дворе и Петербургском центре культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского», — рассказала Протасова «Петербургскому дневнику».
Отмечается, что проект будет работать до конца ноября. Для участия в мероприятиях необходимо заранее записаться. В этом сезоне можно бесплатно посетить три экскурсии, все остальные мероприятия являются полностью бесплатными.
Тем временем правительство РФ приняло решение выделить Кемеровской области три миллиарда рублей на реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на главу региона Илью Середюка.
По данным издания, Середюк обсудил проект с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.
«Средства пойдут на: лесовосстановление снижение вредных выбросов в атмосферу в Кемерово и Новокузнецке развитие системы обращения с отходами оздоровление водных объектов», — отметил глава Кузбасса.