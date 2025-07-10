Молодёжь Подмосковья приглашают на конференцию «Профразвитие»

10 июля 2025, 11:44

Фото: пресс-служба проекта «Профразвитие»

Конференция молодых специалистов и работодателей в рамках проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» будет проходить с 8 по 10 августа в Нижнем Новгороде. К участию приглашается молодёжь из разных регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба проекта.





Регистрация на конференцию уже открыта. Заявку можно подать на сайте мероприятия до 24 июля. Количество мест ограничено.





«Конференция в Нижнем Новгороде – это не просто яркое событие, которое соберет студентов, работодателей и экспертов, но и место, где можно получить конкретные предложения и сделать реальный шаг навстречу будущей карьере», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.