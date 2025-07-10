Ступинским работодателям рассказали о привлечении иностранного персонала
В Ступине прошёл семинар по привлечению и сопровождению квалифицированного иностранного персонала. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участникам рассказали о международном проекте по поиску, подбору и HR-сопровождению квалифицированного иностранного персонала из стран дальнего и ближнего зарубежья. В проекте участвуют крупнейшие рынки трудовых ресурсов – Бангладеш, Вьетнам, Индия, Корея, Мьянма, Турция и Шри-Ланка. На предприятиях округа сейчас имеется около 1 тыс. вакансий, 75% из них – по рабочим профессиям», – говорится в сообщении.Главной темой встречи стало сокращение дефицита рабочей силы, в том числе за счёт привлечения иностранцев из визовых стран. Участники получили информацию, которая помогла им расширить представление о возможностях трудоустройства.
Желающие могли задать спикеру вопросы, обсудить перспективы трудоустройства и получить советы по подготовке к работе иностранцев.