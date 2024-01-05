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Умерла режиссёр и сценарист Елена Демидова

05 января 2024, 02:21
Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Кинорежиссёр-документалист, сценарист Елена Демидова скончалась в Москве на 60-м году жизни. Об этом сообщила в социальных сетях её коллега — режиссёр Марина Разбежкина, не уточнив причину смерти.

Окончившая МВТУ имени Баумана и Воронежский госуниверситет Елена Демидова являлась одной из первых выпускниц Школы документального кино и театра Разбежкиной и Угарова. Она сотрудничала с киностудией имени Горького, телеканалом «Культура» и финским телеканалом YLE, а также руководила мастерской документального кино для молодых режиссеров и мастерской для молодых документалистов.

Среди работ Демидовой имеются такие фильмы, как «Прикосновение ветра», «Алиса из страны чудес», «Саша, Лена и железный дракон» и другие.

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#смерть
#кино
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Умер актёр Константин Желдин — звезда «Семнадцати мгновений весны»
04 января 2024, 23:31

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР, актёр Московского театра «Около дома Станиславского», звезда телесериалов «Семнадцать мгновений весны» и «Ликвидация» Константин Желдин скончался в Москве на девяносто первом году жизни. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Годы брали свое, но актерский азарт не покидал его. 90 лет — конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда и в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой», — отметил Заславский.





В 1966-2000 годах Константин Желдин служил в Театре на Таганке, а с 2001 года — на сцене Московского театра «Около дома Станиславского». Среди его знаковых работ — капитан контрразведки Захаров («Адъютант его превосходительства»), следователь гестапо Холтофф («Семнадцать мгновений весны») и связной Штехель в сериале «Ликвидация».

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#кино
#театр
#смерть
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Появление в «Песне года» Орбакайте и Варум обернулось скандалом
02 января 2024, 20:31

Фото: iStock/cookelma

1 и 2 января в эфире телеканала «Россия» традиционная «Песня года». «Утро.ру» рассказало о том, появление каких звезд вызвало негодование у зрителей.
Сообщается, что большое негодование у публики вызвало появление в новогоднем концерте Кристины Орбакайте и Анжелики Варум. Певицы исполнили знаменитые песни, однако далеко не всем зрителям это понравилось.

«Весь год сидели в Америке, и нате вам, нарисовались», «Кто их сюда зовет? Зачем они нам?», «Шли бы на фронт помогать солдатам, больше бы пользы было», «Без мяуканья Орбакайте и шептания Варум «Песня» только выиграла бы», — приводит «Утро.ру» комментарии возмущенных зрителей.
По информации источника, большинство людей считает, что появление этих звезд на эстраде сейчас является неуместным.

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#певица
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В Петербурге запущена бесплатная экскурсия по блокадной Петроградской стороне
02 января 2024, 17:40

Фото: istockphoto/mundam

Дом культуры известного историка, писателя и краеведа Льва Лурье с 1 января 2024 года сделал бесплатной свою аудиоэкскурсию по Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Она посвящена блокадной истории этого района.
В основе этой познавательной и щемящей прогулки — дневниковые записи жителей Петроградской стороны времён Великой Отечественной войны, сообщает Фонтанка.ру.

Здесь есть история о том, как буквально падающие с ног от голода ленинградцы перегружали буханки хлеба из разбомбленной машины на тележки и развозили его по магазинам, не взяв себе ни крошки. Сами, без НКВД и понуканий. Есть рассказ о том, как люди плакали на берегу Малой Невки: у них не хватало сил для того, чтобы разбить лёд и набрать воды для себя и близких. Водопровод не работал из-за обстрелов и мороза. Есть история пекаря Даниила Кютинена, который, работая на хлебозаводе, накормил тысячи и тысячи горожан. Он умер от истощения на рабочем месте 3 февраля 1942 года, ни разу не взяв себе ни крошки из того хлеба, который выпекал.

Экскурсия имеет формат 18 . Маленьким детям, которые живут сейчас благодаря тем, кто умер за них тогда, всё-таки тяжеловато воспринимать суровую и страшную правду блокадных дней. Аудиопрогулка длится два часа. Начинается маршрут у станции метро «Чкаловская», а заканчивается в Пушкарском саду.

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#машины
#блокада ленинграда
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Российские киносказки обогнали в прокате голливудские блокбастеры
Российские зрители предпочитают отечественные сказки голливудским блокбастерам
02 января 2024, 13:33

Фото: istockphoto/shironosov

Главным трендом ушедшего в прошлое 2023 года на кинорынке стало то, что отечественные фильмы-сказки потеснили голливудские блокбастеры с первых мест хит-парадов. Абсолютным лидером кинопроката стал фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка».
Сказочная киноистория с Сергеем Гармашом, Еленой Яковлевой и Фёдором Добронравовым вышла на экраны 1 января 2023 года и сразу захватила лидерство в сердцах (и кошельках) зрителей, напоминает «Коммерсант». Правда, стоит отметить, что в новогодние каникулы этот фильм шёл при полном отсутствии конкурентов. Среди легальных кинорелизов их просто не было, а те кинотеатры, которые демонстрировали блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар. Путь воды» в рамках так называемого предсеансового просмотра, передвинули премьеру на более поздние даты.

Фильм «Чебурашка» собрал за 2023 год в прокате 6,9 миллиарда рублей и стал самой кассовой картиной не только года, но и за всю историю отечественного кинопроката. На втором месте рейтинга кинолент, собравших наибольшее количество денег, расположился ещё один фильм-сказка — «По щучьему велению» Александра Войтинского. Эта картина облегчила кошельки зрителей примерно на 2,5 миллиарда рублей. В десятке лучших по сборам также фильм «Баба Яга спасает мир» — около 603 миллиона рублей.

Мастера киноиндустрии и прокатчики намерены следовать этой тенденции и далее. В первые дни нового года уже вышла на экраны художественная версия «Бременских музыкантов». В марте состоится премьера фильма «Летучий корабль». В следующем году выйдет новый вариант «Волшебника Изумрудного города», запланированы съёмки сказки «Руслан и Людмила», двух версий «Огнива» и так далее. Российские киносказки продолжат радовать зрителей, причём как детей, так и взрослых.

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#кинотеатры
#новогодние каникулы
#премьера
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Названы самые громкие январские кинопремьеры
Самой громкой кинопремьерой января обещают стать «Бременские музыканты»
02 января 2024, 13:13

Фото: istockphoto/LeMusique

В январе в период новогодних праздников кинопрокатчики по традиции реализуют многие ранее анонсированные проекты. В этом году будут как новые постановки, так и продолжения ранее полюбившихся зрителям кинокартин.
Стоит отметить, что в новом сезоне останется в моде неувядающая классика. Любители кино смогут увидеть художественную версию «Бременских музыкантов», а также очередную версию «Мастера и Маргариты», сообщают «Известия». Также состоится премьера давно ожидаемой военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». Будут представлены и спортивные фильмы из жизни рестлеров и автогонщиков.

Но главным подарком для зрителей можно, пожалуй, считать продолжения комедии «Холоп» с Милошем Биковичем. Успех первого фильма сделал создание франшизы практически неизбежным. По мнению экспертов, «Холоп-2» остался примерно на уровне первой части картины, хотя практически дублированный сюжет во многом вытягивает неподражаемая харизма Ивана Охлобыстина.

Из ожидаемых новинок следует отметить также фильм-катастрофу «Из глубины» Клаудио Фаха. Всем приятного просмотра!

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#воздух
#премьера
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В новогоднем эфире Первого канала прозвучала песня на украинском языке
Украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» в эфире Первого канала
01 января 2024, 13:16

Фото: iStock/Berezko

Рэпер Аким Апачев в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале исполнил песню на украинском языке.
Исполнение песни «Пливе кача» произошло вместе с певицей Дарьей Фрей. Перевод названия гласит «Плывет утка».

«Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. (...) Это мой дом, это мой Крым, это моя земля», — поется в песне, герой которой осуждает действия украинских войск.

Ранее сообщалось, что тематика «Новогодней ночи на Первом» заключалась в экскурсе по хитам 2010-20-х годов. Россияне смогли увидеть сольные выступления SHAMAN и его дуэт с Пелагеей. Своими выступлениями также порадовали Лариса Долина, Лев Лещенко, Григорий Лепс.

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Рэп на мове, SHAMAN и вырезанный Киркоров: каким был новогодний телеэфир
01 января 2024, 12:29

Фото: iStock/demaerre

Корреспондент «Утро.ру» рассказал, как звезды эстрады поздравляли россиян на федеральных каналах в этом году.
Тематика «Новогодней ночи на Первом» заключалась в экскурсе по хитам 2010-20 годов. Однако из-за прошедшей в декабре 2023 года «голой» вечеринки мы не увидели некоторых звезд во время новогодних «огоньков». Из выступлений пришлось вырезать номера Филиппа Киркорова и Лолиты.

Россияне смогли увидеть сольные выступления SHAMAN и его дуэт с Пелагеей. Патриотизма новогодней ночи добавили Николай Расторгуев и Олег Газманов.

Своими выступлениями также порадовали Лариса Долина, Лев Лещенко, Григорий Лепс. Также военный корреспондент, автор комиксов и певец из Мариуполя Аким Апачев на фоне разрушенного завода «Азовсталь» читал рэп на мове.

«Юрий Антонов из ветеранов сцены с песней "Любимая, любимая, любимая" также попал в концепцию программы. Эта композиция впервые была исполнена в 2021», — пишет «Утро.ру».

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#приговор
#кино
#лев лещенко
#россияне
#юмор
#антонов
#новый год
#телевидение
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Умер дважды номинант на «Оскар» британский актёр Том Уилкинсон
Sky News: Скончался звезда фильма «Бэтмен: Начало», британец Том Уилкинсон
31 декабря 2023, 02:44

Фото: iStock/SergeyPankratov

Британский актёр, звезда фильма Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало» Том Уилкинсон скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на родственников артиста.
Агент киноактёра сообщил со ссылкой на заявление семьи Уилкинсона, что тот скончался у себя дома 30 декабря после продолжительной болезни.

Том Уилкинсон дважды номинировался на премию «Оскар» за роли в фильмах «В спальне» и «Майкл Клейтон». Также он известен широкому зрителю по картинам «Рок-н-рольщик», «Вечное сияние чистого разума», «Влюбленный Шекспир», «Час пик» и многим другим.

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#актёр
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В Подмосковье работают 18 предприятий народных художественных промыслов
29 декабря 2023, 22:49

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

В Московской области деятельность в сфере народных художественных промыслов ведут 18 предприятий. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов 29 декабря, когда в регионе отмечается День народных художественных промыслов.
«Подмосковье по праву считается родиной большинства уникальных промыслов. Регион лидирует и по объёму производства, и по реализации изделий. Среди неповторимых вещей, которые делают подмосковные умельцы, – гжельский и дулёвский фарфор, русская матрёшка, жостовские подносы и павлопосадские платки. Они прославили наш регион на весь мир. На территории Подмосковья деятельность в сфере народных художественных промыслов ведут 18 предприятий», – сказал Брынцалов, слова которого приводит сайт регионального парламента.
10 предприятий, по его словам, получают поддержку из федерального бюджета – им возмещают расходы на модернизацию производства, сырьё и материалы, энергоносители, продвижение продукции и страховые взносы.
«Меры поддержки для предприятий НХП разработаны и на региональном уровне. Это возмещение затрат на ЖКУ и аренду, льготные займы, субсидии и многое другое», – сказал спикер.
Все региональные меры поддержки предприятий художественных промыслов Подмосковья можно найти на сайте Мособлдумы.

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