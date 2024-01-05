Умерла режиссёр и сценарист Елена Демидова

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Кинорежиссёр-документалист, сценарист Елена Демидова скончалась в Москве на 60-м году жизни. Об этом сообщила в социальных сетях её коллега — режиссёр Марина Разбежкина, не уточнив причину смерти.
Среди работ Демидовой имеются такие фильмы, как «Прикосновение ветра», «Алиса из страны чудес», «Саша, Лена и железный дракон» и другие.
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