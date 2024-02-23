В Петербурге задержали предполагаемого заказчика убийства адвоката

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Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемых организатора и исполнителя покушения на адвоката в Петербурге, сообщили в региональном главке МВД РФ.
По словам представителя полиции, после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были выявлены обстоятельства преступления, и задержаны подозреваемые. По данным оперативников, 41-летний гражданин иностранного государства стал жертвой нападения случайно.
Полиция уточняет, что у 58-летнего адвоката возник конфликт с 51-летним бизнесменом, который ранее имел дело с бандитизмом и предложил ему денежное вознаграждение за устранение своего оппонента. В процессе выполнения заказа исполнитель ошибочно принял адвоката за его водителя.
Предполагаемые заказчик и исполнитель преступления были задержаны оперативниками уголовного розыска и переданы в следственные органы для дальнейшего расследования. К сожалению, водитель, оказавшийся жертвой случайного нападения, скончался от полученных ран.
Напомним, что утром во вторник неизвестный напал на водителя, доставлявшего детей в школу на Выборгском шоссе. Погибший водитель, гражданин Узбекистана, работал в семье адвоката и был расстрелян практически в упор. Расследование этого инцидента также продолжается.
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Полиция уточняет, что у 58-летнего адвоката возник конфликт с 51-летним бизнесменом, который ранее имел дело с бандитизмом и предложил ему денежное вознаграждение за устранение своего оппонента. В процессе выполнения заказа исполнитель ошибочно принял адвоката за его водителя.
Напомним, что утром во вторник неизвестный напал на водителя, доставлявшего детей в школу на Выборгском шоссе. Погибший водитель, гражданин Узбекистана, работал в семье адвоката и был расстрелян практически в упор. Расследование этого инцидента также продолжается.
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Артем Кузьмин