«Обознался»: Киллер выстрелил в мужчину около школы в Петербурге, но его целью был другой

Фото: istock / Savusia Konstantin
В Петербурге неизвестный выстрелил в мужчину, который провожал детей в школу. Об этом информирует «Фонтанка»
ЧП случилось неподалеку от школы №622, на Выборгском шоссе. Очевидцы рассказали, что петербуржец приехал в учебное учреждение с двумя детьми. Он отвел из в здание школы, а на обратном пути кто-то начал в него стрелять.
Мужчину заметили лежащим на дороге и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
По данным 78.ru, в мужчину, который был водителем петербургского адвоката, ошибочно выстрелил киллер. По предварительной информации — целью убийцы был сам адвокат.
Также сообщается, что во время инцидента уроки в школе не отменяли, учебный процесс продолжался.
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Мужчину заметили лежащим на дороге и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Также сообщается, что во время инцидента уроки в школе не отменяли, учебный процесс продолжался.
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Алина Юрчак