В Петергофе обнаружили фотографию 1983 года с посланием на обратной стороне

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
В Южной центральной главке собора Петра и Павла в Петергофе, в самой луковице, реставраторы нашли фотографию 1983 года, на которой изображён Валентин Павлович Рыбичев, принимавший участие в реставрационных работах собора в 1974-1989 гг. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
На обратной стороне фотографии он оставил послание, в котором просит разыскать его «потомков или их потомков» и рассказать им, что он восстанавливал собор.
По информации пресс-службы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), удалось найти старшую дочь Рыбичева – Елену Валентиновну, ей передали фотографию и расспросили об отце. Интересно, что 26 мая 1983 года — день, которым датировано послание, — Елена Валентиновна родила дочку.
Валентин Павлович Рыбичев (Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга)
Валентин Павлович в начале Великой Отечественной войны поступил в артиллерийское училище, в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет, ушёл на фронт. Конец войны Валентин Павлович встретил в Кёнигсберге, он награждён Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За взятие Кёнигсберга».
По профессии Валентин Павлович был ветеринарным врачом, но при этом участвовал в восстановлении собора Петра и Павла в Петергофе.
В настоящее время реставрация фасадов собора поэтапно проводится КГИОП за счёт городского бюджета с 2013 года. Завершить работы планируют в 2026 году.
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По информации пресс-службы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), удалось найти старшую дочь Рыбичева – Елену Валентиновну, ей передали фотографию и расспросили об отце. Интересно, что 26 мая 1983 года — день, которым датировано послание, — Елена Валентиновна родила дочку.
Валентин Павлович Рыбичев (Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга)
Валентин Павлович в начале Великой Отечественной войны поступил в артиллерийское училище, в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет, ушёл на фронт. Конец войны Валентин Павлович встретил в Кёнигсберге, он награждён Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За взятие Кёнигсберга».
По профессии Валентин Павлович был ветеринарным врачом, но при этом участвовал в восстановлении собора Петра и Павла в Петергофе.
В настоящее время реставрация фасадов собора поэтапно проводится КГИОП за счёт городского бюджета с 2013 года. Завершить работы планируют в 2026 году.
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Анастасия Ларина