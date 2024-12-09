123 жителя Московской области носят звание Героя России

Фото: Министерство социального развития Московской области
Звание Героя Российской Федерации является высшей государственной наградой, которая присуждается за исключительные заслуги перед Родиной и народом, включая совершение подвигов, проявляющих выдающуюся храбрость и самоотверженность, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Кроме того, Герои России имеют право на широкий спектр государственных льгот и социальной поддержки: скидки на транспортные расходы, льготы при оплате коммунальных услуг, компенсацию стоимости 100 литров топлива, а также улучшенные условия медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения.«В Подмосковье 123 жителя носят почетное высокое звание Героя России, из них 8 героев — участники специальной военной операции. Они охвачены федеральными и региональными льготами. Самой популярной мерой, которая предоставляется за счет региона, является ежемесячная выплата 18 тысяч рублей», — рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.
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