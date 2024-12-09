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«Роды будут хорошие»: директор Эрмитажа посоветовал беременным посещать музей

Пиотровский посоветовал беременным посещать Эрмитаж, чтобы роды прошли хорошо
РИА Новости/Алексей Даничев

РИА Новости/Алексей Даничев

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский посоветовал беременным женщинам посещать музей, чтобы роды прошли благополучно.
Как он заявил в интервью «России 24», приобщать детей к искусству нужно ещё до их рождения.
«В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие», — сказал Пиотровский.


По словам директора музея, в последнее время дети с удовольствием посещают Эрмитаж. При этом многие не понимают, зачем детей брать с собой в музеи, если они отвлекаются и бегают. Такое мнение Пиотровского возмутило.

В прошедшие выходные посетить Эрмитаж можно было бесплатно. Такую акцию музей провёл в честь своего 260-летия.

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#беременные санкт-петербург
Праздник иконы Божией Матери «Знамение» 2024: когда празднуется, значение иконы, акафист
09 декабря 2024, 16:35

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

10 декабря православные христиане отмечают праздник иконы Божией Матери «Знамение». Этот день посвящен одному из самых почитаемых образов Богородицы. «Радио 1» расскажет историю иконы, в чём она помогает, а также о том, что можно и нельзя делать в этот праздник.

Когда Праздник иконы Божией Матери «Знамение»


Праздник иконы Божией Матери «Знамение» отмечается 10 декабря (27 ноября по старому стилю). День является важным событием для православных христиан, которые почитают чудотворную икону и обращаются к ней с молитвами.

История иконы Божией Матери «Знамение»


Знамение Пресвятой Богородицы — это икона, относящаяся к иконографическому типу Оранта. Образ Богородицы с поднятыми руками появился ещё в начале христианства. Аналогичный образ был найден в Риме в IV веке нашей эры в катакомбах святой Агнии.

Появление этого чудесного и светлого образа на Руси связано с февралём 1170 года. Считается, что когда войско сына Андрея Боголюбского Юрия окружило Новгород, священники и простые люди надеялись на божественное чудо, так как их шансы на победу были невелики. В этот момент архиепископ Иоанн услышал голос, который велел ему отнести икону Божией Матери на городскую стену. Стрела попала в святой образ, после чего Богородица подняла свой лик и повернулась лицом к новгородцам, защищающим свой родной город. Враг в ужасе отступил.

В память об этом чуде архиепископ Иоанн учредил праздник в честь иконы Знамения Богородицы.

Решение праздновать этот день в декабре, а не в феврале, когда произошло чудо, было принято для того, чтобы не нарушать период Сырной седмицы или Великого поста.

Храм иконы Божией Матери «Знамение»


В России существует множество храмов, посвященных иконе Божией Матери «Знамение». Один из самых известных находится в Москве — это Знаменский собор, построенный в XVII веке. Храм привлекает паломников не только своей архитектурой, но и духовной атмосферой, где верующие могут обратиться к Божией Матери за помощью и утешением.

Икона Божией Матери «Знамение» (фото: patriarchia.ru)

Акафист иконы Божией Матери «Знамение»


Акафист иконе Божией Матери «Знамение» — это особая молитва, которая читается в честь этой святой иконы. Акафист содержит хвалебные слова и просьбы о помощи. Верующие читают его как в храме, так и дома, прося о защите и благословении.

В акафисте подчеркивается роль Богородицы как надежной защитницы и покровительницы христиан, призывающей верующих в трудные моменты жизни. Через молитву верующие обращаются к Ней с просьбой о помощи, исцелении и защите от врагов.

Особое внимание в акафисте уделяется чудесному заступничеству Божией Матери, которое проявилось в спасении Новгорода. В каждом из стихов молитвы верующие благодарят Богородицу за Ее великое милосердие, которое дарует спасение и защищает тех, кто прибегает к Ней с верой и покаянием.


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Где сейчас находится икона «Знамение»


В Великом Новгороде до сих пор хранится икона Божией Матери, созданная, по мнению историков, во второй четверти XII века.

Икона находится в Софийском соборе и имеет размеры 59 на 52,7 сантиметра. На её полях изображены святые Георгий Победоносец, Иаков Персянин, Пётр Афонский и Онуфрий Великий (или Макарий Египетский).

В чем помогает икона «Знамение»


Икона «Знамение» обладает особой силой, защищая от видимых и невидимых опасностей. В этом контексте врагами могут быть не только внешние угрозы, но и внутренние пороки, грехи человека.

Перед этой святыней часто молятся о защите от природных катастроф, справедливости, исцелении, особенно от болезней глаз, а также о совете, поддержке в разрешении конфликтов, защите дома, семьи и детей, укреплении веры и избавлении от сомнений.

Также к иконе обращаются за помощью в поиске утраченных предметов и на пути к истине. В прошлом икону устанавливали в домах, чтобы уберечься от пожаров, краж и других неприятностей.

Икона Божией Матери «Знамение» (фото: patriarchia.ru)

Что нельзя делать на Праздник иконы Божией Матери «Знамение»


В этот день следует избегать конфликтов. Также, согласно народным приметам, стоит отложить рукоделие, чтобы «не зашить тепло» и не привлечь холода.

Если в этот день ожидается сильный ветер, то утром не рекомендуется умываться и причёсываться. Кроме того, считается, что в этот день нельзя рыбачить, использовать острые предметы без необходимости и проводить шумные мероприятия.

Что можно делать на Праздник иконы Божией Матери «Знамение»


В этот день на Руси было принято отправляться в лес и искать сброшенные лосями рога. Также в этот день пекли домашнюю выпечку: пироги, булочки и другие мучные изделия.

Традиции и обычаи на Праздник иконы Божией Матери «Знамение»


В день празднования иконы Божией Матери «Знамение» на Руси люди обращали внимание на знаки судьбы и следили за приметами, связанными с погодой. Они изучали звёздное небо, поведение животных и направление дыма из труб, чтобы предугадать будущее и определить, какая погода ожидается в ближайшее время.

Приметы 10 декабря


  • Если в этот день воробьи дружно чирикают — это к оттепели;
  • Яркое звёздное небо означает, что будет мороз, а тусклое, наоборот, к оттепели;
  • багряная заря сулит ветреную погоду;

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Деньги за интим и измены: на шоу «Малахов» чиновница обвинила мужа-полицейского в травле, громкий скандал в семье Мещеряковых
09 декабря 2024, 16:34

Инна Мещерякова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В редакцию шоу «Малахов» обратилась бывшая сотрудница мэрии города Волгограда Инна Мещерякова. Она утверждает, что ее бывший муж, экс-полицейский Анатолий, после 12 лет брака устроил настоящий ад. Со слов Инны, муж выгнал её на улицу, забрал детей и организовал травлю. Подробности – в материале «Радио 1».

Скандал в семье экс-полицейского и чиновницы


Инна Мещерякова рассказала о том, как её счастливая семейная жизнь обернулась травлей, угрозами и разделом имущества. Со слов Инны, муж выгнал её на улицу, забрал детей и организовал травлю. Ей якобы постоянно поступают анонимные сообщения с угрозами. А в доме, где проживает Инна, распространяются листовки с её анкетой и предложением интимных услуг за деньги. Именно так Анатолий решил испортить репутацию бывшей жены.

Героиня программы уверена, что с подачи юристов и друзей с большими связями Анатолий стал переписывать активы на своих родных. Сейчас в их особняке Анатолий проживает с другой возлюбленной. А Инну даже не хотят пускать в офис её компании.
Инна призналась, что в настоящее время у неё нет возможности погасить банковский долг, и она рискует потерять квартиру.


Счастливая семейная жизнь и похищение детей


Инна и Анатолий Мещеряковы (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В эфире шоу были продемонстрированы архивные записи бывших супругов, где они выглядели счастливыми и строили планы на будущее, включая рождение третьего ребенка. Однако вскоре зрителям показали суровую реальность: спустя два года от их семейной идиллии не осталось и следа. Анатолий завел любовницу, а вокруг общих детей разразилась настоящая борьба за имущество.

«Был такой эпизод, что мы ехали с детьми и няней на машине. И тут нас стали преследовать мигалки. На посту ДПС меня остановили. Сказали, что у них распоряжение на освидетельствование. Мол там такие люди им позвонили важные. Я пошла на пост. Дети с няней остались в машине. Подъехала машина такси и родители мужа стали пересаживать к себе детей без моего разрешения. Я до сих пор в шоке от этого события», — рассказала Инна.


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Обвинения в алкоголизме


Вскоре в зале появилась и вторая сторона конфликта — сестра Анатолия Кристина. Она сразу же начала выдвигать серьезные обвинения в адрес Инны. По её словам, изначально Инна была замечательной девушкой, но вскоре у неё возникла зависимость от алкоголя. Кристина утверждала, что иногда супруга брата переходила границы и могла даже напасть на Анатолия. Она также отметила, что брат, как настоящий мужчина, в такие моменты просто уходил в сторону.

В ответ Инна представила запись, на которой её бывший муж выталкивает её из собственного двора.
«Мы хотели в этом доме вырастить детей. Каждое растение здесь посажено моими руками. Я вложила душу. А муж оказался полным ничтожеством. Меня выгнали отсюда. Когда я вернулась из поездки, по дому были разбросаны лифчики и трусы. Он стал менять женщин и знакомить их со старшим сыном. Когда я через некоторое время приехала проверить детей, он начал кидаться на меня и рвать волосы. К счастью, сосед всё заснял», — сообщила Инна.
Однако в этот момент эксперты и гости студии стали подозревать, что героиня им что-то не договаривает. Прояснить этот момент вышла сестра женщины Ирина. По ее словам, Инна неоднократно подвергалась насилию со стороны влиятельного супруга.

«Моя сестра не договаривает очень многое. Не договаривает, что 12 лет была замужем за подонком. Он душил её в бане, по малейшему поводу. Её доводят сейчас группой лиц до состояния самоубийства», — заявила она.

Анатолий Мещеряков (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Очная ставка Инны Мещеряковой с супругом


В завершении выпуска в студию вошел сам Анатолий. Мужчина подтвердил слова своей сестры о том, что Инна злоупотребляла алкоголем и не раз кидалась на него.

«В течение двух лет она отравляет жизнь мне и моему окружению. Поначалу на человеке была маска. Через время начала проявляться агрессия. Она начала пить. И на этом фоне личность деформировалась», — сообщил Мещеряков.

Поговорить с бывшей Анатолий не успел. История оказалась настолько запутанной, что уместить её в один выпуск просто не удалось. Однако мужчина успел заявить, что Инна продолжительное время изменяла ему с военным.

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Для каширских долголетов провели мастер-класс по изготовлению новогоднего венка
09 декабря 2024, 15:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Творческий мастер класс по созданию новогоднего венка провели для членов каширского отделения клуба «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Под руководством опытного инструктора участницы проекта «Активное долголетие» узнали, как из простых материалов создать настоящий шедевр», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В ближайшие дни творческие занятия в рамках проекта «Активное долголетие» в округе Кашира будут проходить в деревне Кокино, поселке Богатищево и в самом городе Кашира — в помещении Центральной библиотеки и в доме №1 по улице Иванова. На любое занятие проекта можно записаться по телефону 7 (49669) 28-147.

В администрации округа напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщина от 55 лет и мужчины от 60 лет.

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#кашира
#активное долголетие
#мастер-класс
#новый год
#творчество
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В мероприятиях МСЭФ РФ приняли участие более 25 тыс человек
09 декабря 2024, 14:57

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

В мероприятиях Молодежного союза экономистов и финансистов Российской Федерации (МСЭФ РФ) приняли участие более 25 тысяч студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из 85 российских регионов, а также из стран СНГ — Беларуси, Украины, Казахстана, Армении и Кыргызстана, сообщает пресс-служба организации.
Основной результат олимпиад и конкурсов заключается в подтверждении стремления и готовности перспективной молодежи активно участвовать в процессе восстановления и развития экономики страны, а также совершенствовать свои научные и практические навыки. Участники продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, а также желание к долгосрочному и конструктивному взаимодействию в рамках научной и образовательной сферы.

Среди победителей и участников, отличившихся инновационным и методическим подходом к разработкам, активной общественной позицией и значимыми достижениями в научной, исследовательской и практической деятельности, есть представители талантливой молодежи из Московской области. Молодые специалисты могут стать важным кадровым резервом для государственной службы как на региональном, так и на федеральном уровнях.

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В подмосковной деревне Мисайлово построят детсад на 350 мест
09 декабря 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, возведут в деревне Мисайлово Ленинского городского округа, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит более 4,4 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены помещения для 14 групп по 25 детей, а также спортивный и музыкальный залы, кабинет логопеда, медпункт и пищеблок. Фасады здания украсят светло-зеленые панели и трёхчастные оконные порталы с растительным орнаментом», — говорит сообщении.
На прилегающей территории будет обустроено 14 игровых площадок и две спортплощадки, также планируется провести озеленение.

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#ленинский городской округ
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Морозы до -15: москвичам назвали самый холодный день этой недели
09 декабря 2024, 14:32

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Погода в Москве на этой неделе будет неустойчивой — сначала снегопады, к выходным трескучие морозы, а после небольшое потепление. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, самой холодной будет ночь в субботу, когда температура опустится от -10 до -15, но к воскресенью столбики термометров снова поползут вверх.
«В субботу днем будет минус 6–11 градусов, но уже в воскресенье морозы станут помягче — минус 2–7», — поделился метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако куда более серьезные морозы ожидают в Кузбассе. Как сообщает «Сiбдепо», в ночь на вторник температура в регионе опустится до -27 градусов, а местами и вовсе до -32. Вдобавок к этому ожидаются туманы, изморозь и гололедица.

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Метро в Химках: планируется ли строительство и какие будут ближайшие станции
09 декабря 2024, 14:25

Фото: istockphoto / hank5

Метрополитен является одним из ключевых элементов городской инфраструктуры, обеспечивая удобство передвижения и связывая различные районы города. В последнее время активно обсуждается возможность строительства метро в Химках, одном из крупнейших городов Московской области. «Радио 1» расскажет о перспективах развития метро в Химках, его преимуществах и возможных проблемах, которые связанны со строительством и эксплуатацией.

Будут ли строить метро в Химках


На 2024 год в Химках основное внимание уделяется развитию Московских центральных диаметров (МЦД), а не строительству метро. так, в 2025 году в Химках запланировано строительство новой станции МЦД-3 рядом с ТРЦ «Мега» и жилыми комплексами «Солнечная система» и «Две столицы». По словам главы Химок Дмитрия Волошина, эти ЖК являются одними из крупнейших в районе — в них проживает более 18 тысяч человек.

Почему необходимо строительство метро в Химках


Строительство метро в Химках имеет ряд преимуществ и является важным шагом для развития инфраструктуры города и улучшения качества жизни его жителей. Вот некоторые из причин:

  1. Улучшение транспортной доступности. Метро позволит жителям быстро и удобно перемещаться между отдалёнными районами Химок и Москвой, сокращая время в пути и снижая нагрузку на автомобильные дороги;
  2. Создание рабочих мест. Строительство и эксплуатация метро создадут новые рабочие места, что положительно скажется на экономике региона;
  3. Повышение качества жизни. Метро обеспечит быстрый и комфортный доступ к медицинским учреждениям, образовательным центрам и другим важным объектам инфраструктуры, что улучшит качество жизни населения;
  4. Экологическая устойчивость. Метро будет способствовать снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, так как общественный транспорт является более экологичным видом передвижения по сравнению с автомобилями.

Когда построят метро в Химках


В сентябре 2025 года планируется открытие транспортно-пересадочного узла «Химки».

В рамках проекта МЦД-3 ведётся строительство трёх высоких пассажирских платформ и конкорса. Предварительная дата открытия ТПУ «Химки» — сентябрь 2025 года.

План схемы метро в Химках


Строительство метрополитена в Химках — важный этап в развитии транспортной инфраструктуры Московской области. Этот проект предполагает расширение московской подземки в направлении пригорода, что обеспечит улучшение транспортной доступности и разгрузку автомобильных дорог.

Химки, расположенные на севере Москвы, уже давно являются важным транспортным узлом, и с ростом численности населения потребность в развитии общественного транспорта становится всё более актуальной. Включение города в сеть московского метрополитена улучшит связь с центральной частью столицы и другими районами Подмосковья.

Ожидается, что метрополитен будет включать несколько станций, как в центральных, так и в новых жилых районах города. Этот шаг позволит значительно снизить нагрузку на автомобильные дороги, сократить время в пути и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Точные сроки начала строительства и ввода в эксплуатацию первой линии метрополитена в Химках пока не определены. Тем не менее, согласно предварительным оценкам, первый участок может быть готов в течение ближайших 5–10 лет.
Схема МЦД-3 (фото: mcd.mosmetro.ru)

Ближайшие станции метро от Химок


Ближайшие станции метро от Химок находятся на южной границе города и принадлежат к Таганско-Краснопресненской линии московского метро:

  1. Станция «Химки» (находится в самой городской черте Химок);
  2. Станция метро «Речной вокзал» — это одна из ближайших станций метро в Москве, которая расположена в районе, близком к Химкам, на Таганско-Краснопресненской линии.
Для более точных и удобных маршрутов можно воспользоваться автобусами и маршрутками, которые связывают Химки с ближайшими станциями метро.

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#химки
#метро
#станция
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#мцд
#общественный транспорт
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Нашедшему главную новогоднюю ёлку вручили машину
09 декабря 2024, 14:20

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Старшему лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, который нашёл главную новогоднюю ёлку в Подмосковье, подарили новый автомобиль.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова директора Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес», лесничего Махача Ширинова, в этом году будут вручать машину Niva Chevrolet.
«Она будет исключительно рабочая, в целях осуществления своих функциональных обязанностей», — сказал Ширинов.
По его словам, ёлку нашли ещё в июне.

Отбор главной новогодней зелёной красавицы проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объём хвои, состояние лап, внешний вид.

Ель нашли в Можайском городском округе, вблизи деревни Знаменка. Её возраст — 90 лет, высота — 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах веток — 8 метров.

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#новый год
#мособллес
#ёлка
#московская область
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123 жителя Московской области носят звание Героя России
09 декабря 2024, 14:07

Фото: Министерство социального развития Московской области

Звание Героя Российской Федерации является высшей государственной наградой, которая присуждается за исключительные заслуги перед Родиной и народом, включая совершение подвигов, проявляющих выдающуюся храбрость и самоотверженность, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В Подмосковье 123 жителя носят почетное высокое звание Героя России, из них 8 героев — участники специальной военной операции. Они охвачены федеральными и региональными льготами. Самой популярной мерой, которая предоставляется за счет региона, является ежемесячная выплата 18 тысяч рублей», — рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.
Кроме того, Герои России имеют право на широкий спектр государственных льгот и социальной поддержки: скидки на транспортные расходы, льготы при оплате коммунальных услуг, компенсацию стоимости 100 литров топлива, а также улучшенные условия медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения.

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#подмосковье
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