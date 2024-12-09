«Роды будут хорошие»: директор Эрмитажа посоветовал беременным посещать музей

РИА Новости/Алексей Даничев
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский посоветовал беременным женщинам посещать музей, чтобы роды прошли благополучно.
Как он заявил в интервью «России 24», приобщать детей к искусству нужно ещё до их рождения.
По словам директора музея, в последнее время дети с удовольствием посещают Эрмитаж. При этом многие не понимают, зачем детей брать с собой в музеи, если они отвлекаются и бегают. Такое мнение Пиотровского возмутило.
В прошедшие выходные посетить Эрмитаж можно было бесплатно. Такую акцию музей провёл в честь своего 260-летия.
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«В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие», — сказал Пиотровский.
По словам директора музея, в последнее время дети с удовольствием посещают Эрмитаж. При этом многие не понимают, зачем детей брать с собой в музеи, если они отвлекаются и бегают. Такое мнение Пиотровского возмутило.
В прошедшие выходные посетить Эрмитаж можно было бесплатно. Такую акцию музей провёл в честь своего 260-летия.
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Анастасия Ларина