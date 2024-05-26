В Питере врачи констатировали смерть открывшего стрельбу по полицейским мужчины

Фото: istockphoto/blinow61
Мужчина, стрелявший в полицейских в Петербурге на Народной улице, ликвидирован Росгвардией в ходе спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники СОБР Росгвардии в соответствии с законодательством применили табельное оружие»,– сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что полицейские отреагировали на сообщение о конфликте с применением, предположительно, травматического оружия. Злоумышленник смог скрыться, но его личность и местонахождение установили оперативники.
Правоохранители прибыли к дому, но мужчина забаррикадировался в квартире, открыв огонь по стражам порядка. Переговоры с ним не дали результата, и спецназовцы штурмовали квартиру.
Читайте также:
В Петербурге СОБР через крышу проник в квартиру наркосбытчиков
В Петербурге СОБР вломился в отдел МВД Выборгского района по делу азербайджанской мафии
СОБР нагрянул на склад Wilberries в Электростали
Никита Кротов