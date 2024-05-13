В Петербурге СОБР через крышу проник в квартиру наркосбытчиков

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В Санкт-Петербурге задержали наркосбытчиков, проникнув в квартиру через крышу в окно. Об этом рассказали в пресс-службе главка МВД РФ по региону.
«Задержали 28-летнего администратора интернет-магазина, жителя города Мурино Всеволожского района Ленинградской области, двоих оптовых закладчиков зелья, 41-летнего мужчину и 19-летнюю девушку, а также 37-летнюю розничную закладчицу», – говорится в сообщении.
При обыске у задержанных обнаружили несколько готовых к закладке доз наркотических средств. При этом в городе Ломоносове в гараже одного из злоумышленников нашли ещё 200 граммов метадона, а также электронные весы и упаковочный материал.
По данному факту возбуждены уголовные дела, а также выявлена причастность преступной группы к серии «закладок» по всей области. Всех подозреваемых задержали.
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