В Петербурге СОБР вломился в отдел МВД Выборгского района по делу азербайджанской мафии

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СОБР нагрянул в 59-й отдел МВД Выборгского района в Санкт-Петербурге, сейчас там проводятся обыски по делу о покровительстве банды «азербайджанских вымогателей». Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Ранее сообщалось, что в Петербурге орудует «азербайджанская мафия». Выходцы из кавказской страны избивали прохожих и выкладывали видео в сеть. Делом заинтересовался Следственный комитет, который по личному поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, начал проверку.
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