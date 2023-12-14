В Подмосковье будут штрафовать за неоплаченный провоз багажа сверх нормы

Фото: Мособлдума
В Подмосковье будут штрафовать на 500 рублей за неоплату провоза багажа в общественном транспорте сверх нормы. Такой закон приняли депутаты Мособлдумы, уточнив формулировки Кодекса Московской области об административных правонарушениях.
«Штрафа за безбилетный проезд остался неизменным – 1 тыс рублей. А предлагаемый проектом закона размер штрафа за неоплату перевозки багажа или провоза ручной клади сверх установленной нормы предлагается установить в 500 рублей», – объявил зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, представляя законопроект.Пассажир имеет право перевозить за плату багаж в количестве не более двух мест, длина, ширина и высота каждого из которых в сумме не превышают 180 см. Он также может провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которого суммарно не превышают 120 см, одну пару лыж в чехле, детские санки и детскую коляску.
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