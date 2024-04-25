В Подмосковье для детей-сирот станут доступнее жилищные сертификаты

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Мособлдума внесла изменения в законодательство о предоставлении жилищных сертификатов детям-сиротам. Срок их выдачи продлевается с 1 ноября до 16 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
При этом, если ребёнку-сироте исполнится 18 лет в декабре того года, когда он должен был получить сертификат, по письменному заявлению он сможет получить его в следующем году.
Дети-сироты, переехавшие в Московскую область и которым по закону положено жильё, также смогут получить сертификат. Ранее они могли получить только квартиру, а теперь у них также будет выбор.
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Дети-сироты, переехавшие в Московскую область и которым по закону положено жильё, также смогут получить сертификат. Ранее они могли получить только квартиру, а теперь у них также будет выбор.
«Московская область – лидер по предоставлению квартир детям-сиротам. С начала действия государственной программы Московской области «Жилище» на 2017 – 2027 годы жильём обеспечены 4,8 тыс. детей-сирот. В прошлом году этот показатель составил 766 человек, из них 320 получили сертификаты. В текущем году планируется обеспечить жильем более 760 детей-сирот. На это в бюджете заложено свыше 3 млрд рублей», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он добавил, что в основном будут выдаваться жилищные сертификаты – более 660.
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Лора Луганская