Участники спецоперации из Подмосковья получили бесплатное представление их интересов в суде

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Московская областная дума приняла закон, согласно которому участники спецоперации и члены их семей смогут получить бесплатное представление их интересов в суде в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Юридическая помощь очень востребована, но поступали обращения о необходимости расширить эту меру поддержки, пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В пресс-службе добавили, что участники СВО и члены их семей также могут получить бесплатные юридические консультации и помощь в подготовке различных документов.
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«Родственники участников СВО рассказали, что некоторые ситуации, в частности связанные с оформлением льгот, требуют разрешения через суд. Теперь, в соответствии с принятым сегодня законом, бойцы и их семьи смогут получить бесплатную помощь в виде представительства в судах и различных органах со стороны Госюрбюро и адвокатов-участников системы бесплатной юрпомощи», – сказал Брынцалов.
В пресс-службе добавили, что участники СВО и члены их семей также могут получить бесплатные юридические консультации и помощь в подготовке различных документов.
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Лора Луганская