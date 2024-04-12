Мособлдума согласовала новые назначения Нагорной и Бронштейна

Фото: пресс-служба Мособлдумы МО
Депутаты Мособлдумы согласовали назначение Марии Нагорной на должность вице-губернатора Московской области. Такое решение принято на 82-м заседании регионального парламента. Ранее Нагорная была зампредом правительства Подмосковья.
Помимо этого, согласовано назначение Ильи Бронштейна на должность первого зампреда правительства региона. До этого он работал министром образования области.
В минувший понедельник кадровые изменения в областном правительстве анонсировал губернатор Андрей Воробьёв. Он попросил Московскую областную думу рассмотреть на позицию первого заместителя председателя правительства региона кандидатуру Бронштейна, а на должность министра образования — Артёма Охрименко.
Фото: пресс-служба Мособлдумы МО
Кроме того, глава региона предложил депутатам областного парламента рассмотреть кандидатуру Марии Нагорной на должность вице-губернатора. Она занимается политическими процессами и внутриполитической жизнью области и сентября 2023 года занимала должность зампреда правительства региона.
Фото: пресс-служба Мособлдумы МО
Читайте также:
Губернатор Воробьев сообщил о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья
Зампред подмосковного правительства Нагорная исполнила мечту 10-летней девочки о гитаре
Участники подмосковной акции «Доброе дело» собрали более 5,6 тыс. тонн гуманитарной помощи
В минувший понедельник кадровые изменения в областном правительстве анонсировал губернатор Андрей Воробьёв. Он попросил Московскую областную думу рассмотреть на позицию первого заместителя председателя правительства региона кандидатуру Бронштейна, а на должность министра образования — Артёма Охрименко.
Фото: пресс-служба Мособлдумы МО
Кроме того, глава региона предложил депутатам областного парламента рассмотреть кандидатуру Марии Нагорной на должность вице-губернатора. Она занимается политическими процессами и внутриполитической жизнью области и сентября 2023 года занимала должность зампреда правительства региона.
Фото: пресс-служба Мособлдумы МО
Читайте также:
Губернатор Воробьев сообщил о кадровых перестановках в правительстве Подмосковья
Зампред подмосковного правительства Нагорная исполнила мечту 10-летней девочки о гитаре
Участники подмосковной акции «Доброе дело» собрали более 5,6 тыс. тонн гуманитарной помощи
Лора Луганская