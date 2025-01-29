В Подмосковье для строительного контроля используют ультразвуковые томографы

Видео: пресс-служба УТНРК
В Подмосковье активно внедряют современные технологии для повышения эффективности строительного контроля, чтобы обеспечить надёжность и безопасность зданий. Проводить диагностику конструкций на новом уровне позволяет ультразвуковой томограф, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Точность диагностики – основа качественного строительного контроля. Использование передовых технологий позволяет нашим экспертам обеспечивать высокий уровень надёжности исследований на определённых этапах работ», – сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.Ультразвуковой томограф – высокотехнологичный прибор, особенно востребованный на новых территориях, где нужно оперативно оценить состояние объектов и выявить потенциальные риски. Задачи, решаемые этим прибором, – контроль бетонных и железобетонных конструкций для оценки их целостности, поиск инородных включений, пустот, расслоений и трещин и многое другое.
Применение ультразвукового томографа позволяет не только повысить точность обследования здания, но и избежать возможных аварийных ситуаций в будущем.
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Лора Луганская