В Подмосковье к лету достроят пять детских садов

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Строительство пяти детских садов в Московской области завершат весной 2025 года, в настоящее время общая строительная готовность этих объектов составляет коло 80%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора региона.
«В частности, к лету планируется завершить строительство детского сада на 112 воспитанников в Балашихе, детсада на 310 мест в Ленинском округе, корпуса дошкольного учреждения на 350 мест в красногорском селе Ильинское, детского сада на 260 мест в 17-м микрорайоне округа Мытищи и детсада на 150 воспитанников в домодедовском селе Ям», — говорится в сообщении.Всего в наступившем году в Московской области должны открыться 25 новых дошкольных учреждений.
Читайте также:
В Химках построят футбольную спортбазу
Компания «Сергиевское» запустила новое овощехранилище вместимостью 2000 тонн
В клинской деревне Минино выделили землю для строительства часовни
Лев Каштанов