В каширском ЖК «Радужный» поставили на кадастр два дома на 249 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Две девятиэтажные новостройки на 249 квартир, возведённые в жилом комплексе «Радужный» в Кашире, получили кадастровые номера, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На кадастр поставили дома по адресу: Кашира, улица 8 Марта, д.20 и д.20 корпус 1. Теперь хозяева квартир могут официально оформить свои права собственности, зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады», — говорится в сообщении.Каждый из девятиэтажных домов состоит из трёх секций. Цокольные этажи предназначены для коммерческих предприятий: там можно открыть магазины, аптеки, кафе и пр. На территории жилого комплекса обустроена парковка, а также установлены спортивная и детская площадки.
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Лев Каштанов