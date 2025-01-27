В каширском ЖК «Радужный» поставили на кадастр два дома на 249 квартир

Интернет давно стал неотъемлемой частью жизни как для взрослых, так и для детей, при этом юные пользователи рискуют столкнуться там с самыми серьёзными угрозами. О том, как обезопасить детей в виртуальном пространстве, рассказала эксперт по детской безопасности из подмосковного Раменского Мария Борисова, сообщает пресс-служба городского округа.