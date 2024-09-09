В Московской области к земельным услугам были подключены сервисы предварительной проверки

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
Перед тем как воспользоваться услугами Министерства имущественных отношений Московской области, важно проверить наличие ограничений на оборотоспособность земельного участка. Для этого доступен электронный сервис предпроверки, который охватывает 9 различных земельных услуг ведомства, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Перераспределение земель; Предоставление земельного участка в аренду или собственность без торгов; Установление соответствия вида разрешенного использования классификатору; Отнесение земель, находящихся в частной собственности, к определенной категории; Перевод земельного участка из одной категории в другую; Установление сервитута на земельные участки Московской области; Выдача разрешения на использование участка Московской области; Согласование границ земельных участков, смежных с землями Московской области.
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