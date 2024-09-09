Россиян пожелали обязать проходить примирение перед расторжением брака

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Министерство юстиции предложило ввести обязательную процедуру примирения при разводе, сейчас этот вопрос находится на согласовании, передает «КоммерсантЪ».
Подчеркивается, что с такой инициативой выступил глава ведомства Константин Чуйченко. Он заявил, что в рамках примирения возможно достижение соглашения о проживании детей, разделе имущества и выплате алиментов.
В Минюсте подчеркнули, что этот вопрос обсуждается с участием научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти.
Ранее депутат Игорь Антропенко разработал и внес в Госдуму законопроект, обязывающий супругов, имеющих несовершеннолетних детей, проходить психологическую консультацию перед разводом. Консультации также будут обязательны, если один из супругов отказывается разводиться.
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В Минюсте подчеркнули, что этот вопрос обсуждается с участием научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти.
Ранее депутат Игорь Антропенко разработал и внес в Госдуму законопроект, обязывающий супругов, имеющих несовершеннолетних детей, проходить психологическую консультацию перед разводом. Консультации также будут обязательны, если один из супругов отказывается разводиться.
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Александр Климов