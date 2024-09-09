Жителям Подмосковья напомнили о завершении срока оплаты коммунальных услуг

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В большинстве городских округов Московской области завершается рекомендуемый срок оплаты коммунальных услуг за текущий месяц, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Своевременная оплата счетов помогает избежать дополнительных расходов и обеспечивает стабильность работы жилищно-коммунальных систем.
Вот почему важно платить вовремя:
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Вот почему важно платить вовремя:
- Ваш платёж будет учтён вовремя, и в следующей квитанции будут указаны только актуальные начисления.
- Те, кто получает льготы и субсидии, смогут воспользоваться ими в полном объёме.
- Вы избежите накопления долгов, штрафов, отключения услуг и судебных разбирательств.
- Стабильные платежи поддерживают непрерывную работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
- Через личный кабинет на сайте расчётного центра;
- Вмобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,;
- С помощью кнопки «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра;
- В клиентских офисах расчётного центра.
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Дайана Хусинова