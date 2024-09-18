В Подмосковье на зиму закупили 76 тыс. тонн противогололёдных материалов

Фото: пресс-служба Минчистоты
В Московской области в рамках подготовки к зиме закупили более 70 тыс. тонн противогололёдных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Нормативный запас противогололёдных материалов – важный элемент подготовки к осенне-зимнему периоду. Ими обрабатывают внутриквартальные и внутридворовые проезды для уменьшения наледи. Контракт на закупку технической соли сегодня заключили все муниципалитеты, за исключением двух. Им поручено обеспечить наличие материалов на складах до 10 октября», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Как отметили в министерстве, противогололёдные материалы – один из ключевых элементов содержания территорий зимой. Чаще всего коммунальщики Подмосковья используют техническую соль. У этого материала нормативный расход – в два раза меньше по сравнению с пескосоляной смесью. К тому же в нём нет примесей, так как соль плавится вместе со снегом, не оставляя загрязнений весной.
Соль начинает действовать при температуре ниже 0°C и остаётся эффективной до -10°C. Материал хранят в сухих ангарах и на площадках под навесом.
Суммарный объём закупок технической соли в регионе составляет 76 тыс. тонн.
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Лора Луганская