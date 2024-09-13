Урожай с экспериментальных грядок собрали в комплексе по переработке ТКО в Егорьевске

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Сотрудники комплекса по переработке отходов в Егорьевске собрали урожай с экспериментального огорода. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Специалисты перерабатывающего отходы комплекса уже четвёртый год подряд собирают урожай с экспериментального огорода. Овощи выращивают на техногрунте, полученном из органических отходов в цехах компостирования. В одной части огорода расположены грядки с обычной землёй, в другой – с техногрунтом. В этом году посадили картошку, тыквы и кабачки на площади в 160 кв. м.», – говорится в сообщении. ⠀Как отметили в министерстве, урожай после сбора отправляют в лабораторию. Овощи с разных грядок проверяют на отсутствие тяжёлых металлов и других вредных примесей.
Результаты эксперимента прошлых лет показали, что опасных для здоровья элементов в овощах с экспериментальных грядок нет.
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Лора Луганская