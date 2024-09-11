«Народный инспектор» выявил летом в Подмосковье 1,1 тыс. случаев парковки на газонах

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Через портал «Народный инспектор» в Московской области в течение лета выявили более 1,1 тыс. случаев парковки на газонах.
Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
По данным подмосковного Минчистоты, больше всего нарушителей обнаружили в Красногорске. Там составили 204 постановления на сумму 453 тыс. рублей. Особенно активно ловили автохамов во дворах посёлка Путилково и села Ильинское.
Тем, кто стал свидетелем безответственного поведения водителей, не стоит оставаться равнодушными. Сообщить о нарушениях можно через портал «Добродел» в разделе «Народный инспектор». Всего за четыре клика можно зафиксировать случаи, когда автомобилисты оставляют машины на газонах или преграждают проезд к мусорным контейнерам. Для этого нужно записать видео с нарушением и номером автомобиля, а затем отправить его на модерацию.
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«За лето жители региона зафиксировали 1 176 случаев парковки в зонах зелёных насаждений, что привело к штрафам на общую сумму 1 543 000 рублей. Важно соблюдать правила парковки, чтобы сохранить зелёные зоны, а также не мешать другим участникам дорожного движения и пешеходам», – отметил Мурашов.
По данным подмосковного Минчистоты, больше всего нарушителей обнаружили в Красногорске. Там составили 204 постановления на сумму 453 тыс. рублей. Особенно активно ловили автохамов во дворах посёлка Путилково и села Ильинское.
Тем, кто стал свидетелем безответственного поведения водителей, не стоит оставаться равнодушными. Сообщить о нарушениях можно через портал «Добродел» в разделе «Народный инспектор». Всего за четыре клика можно зафиксировать случаи, когда автомобилисты оставляют машины на газонах или преграждают проезд к мусорным контейнерам. Для этого нужно записать видео с нарушением и номером автомобиля, а затем отправить его на модерацию.
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Лора Луганская