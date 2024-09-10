В Подмосковье начали чаще опрокидываться машины

У супругов Алексея и Светланы двое детей — Кирилл 11 лет и Валерия 5 лет. Вместе они любят путешествовать и уже несколько раз бывали в Санкт-Петербурге.





«Купили "трешку" на вторичном рынке. Сейчас делаем ремонт и будем готовиться к новоселью. Мы хотели остаться в своем районе и выбрали дом на соседней улице. Дети ходят здесь в школу и кружки, а нам с мужем близко до работы», — рассказывает Светлана.

Чтобы стать участниками программы необходимо соответствовать следующим критериям:

Возраст до 35 лет;

Нуждаемость в улучшении жилищных условий (менее 10 кв. м на человека);

Регистрация в Московской области;

Наличие доходов для оплаты 65 % стоимости жилья или возможности взять кредит на эту сумму.





Заявку можно подать онлайн



