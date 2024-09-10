В Подмосковье начали чаще опрокидываться машины

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Общее количество ДТП в Московской области за восемь месяцев текущего года снизилось на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом число аварий с опрокидыванием транспорта резко выросло, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
«Самыми частыми видами ДТП остаются столкновения, наезды на пешеходов вне переходов и опрокидывания транспортных средств, в том числе с участием мотоциклистов. Отмечу, что число опрокидываний увеличилось почти в два раза. Возросла также тяжесть последствий таких аварий», — сказал зампред правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.Он добавил, что количество погибших в ДТП в Подмосковье с января по август этого года на четыре процента меньше, чем за первые восемь месяцев 2023 года, число раненых снизилось на шесть процентов.
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