Минтранс Подмосковья перечислил опасности жаркой осени для водителей

Видео: пресс-служба Минтранса МО
Синоптики прогнозируют как минимум до конца недели жару в Московской области. Ночи будут рекордно тёплыми для сентября, а днём ожидается +23…28°С, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Там призвали участников дорожного движения соблюдать правила безопасности в жаркую погоду.
«Не садитесь за руль при недомогании, так как жара только усугубит это состояние, что может привести к потере концентрации. Не оставляйте детей и животных в машине даже на несколько минут – так можно перегреться или переохладиться, если включён кондиционер. Не отвлекайтесь за рулём на телефон, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких манёвров и чаще ориентируйтесь по зеркалам, так как на дорогах по-прежнему большой поток мотоциклистов», – посоветовали в ведомстве.Парковаться следует в тени, закрыв автомобиль чехлом или светоотражающими экранами.
В дальних поездках необходимо пить больше воды и обязательно отдыхать каждые 2-4 часа. Останавливаться следует только на специальных площадках или АЗС, а не на трассах с интенсивным движением.
При поломке или мелком ДТП нужно позвонить по номеру 112. Запрещается оставаться в машине или рядом с ней на проезжей части – это может повлечь повторное ДТП с тяжкими последствиями, так как другие водители могут не заметить остановившийся автомобиль.
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Лора Луганская