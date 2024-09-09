На участке трассы М-3 в Наро-Фоминском округе будут временно перекрывать проезд

Фото: пресс-служба Автодора
Краткосрочные перекрытия движения будут вводить с 11 по 13 сентября на участке трассы М-3 «Украина» с 71 по 91 километр — рядом с деревней Нефёдово Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Автодор.
«Дорогу будут перекрывать для проведения монтажа балок пролётных строений в рамках реконструкции трассы на указанном участке. Для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы, требующие ввода ограничений, планируется выполнять только по ночам — с полуночи до 04:00», — говорится в сообщении.Объехать перекрытый участок водители смогут через ЦКАД, Калужское и Варшавское шоссе или через город Наро-Фоминск и трассу А-108. Альтернативные маршруты отмечены на интерактивной карте.
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Лев Каштанов