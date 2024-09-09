На участке трассы М-3 в Наро-Фоминском округе будут временно перекрывать проезд

За шесть месяцев 2024 года в России родилось 599,6 тысяч детей, что на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Таким образом, рождаемость в России снизилась до своего исторического минимума, об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Росстат.