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На участке трассы М-3 в Наро-Фоминском округе будут временно перекрывать проезд

09 сентября 2024, 14:39
Фото: пресс-служба Автодора

Фото: пресс-служба Автодора

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Краткосрочные перекрытия движения будут вводить с 11 по 13 сентября на участке трассы М-3 «Украина» с 71 по 91 километр — рядом с деревней Нефёдово Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Автодор.


«Дорогу будут перекрывать для проведения монтажа балок пролётных строений в рамках реконструкции трассы на указанном участке. Для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы, требующие ввода ограничений, планируется выполнять только по ночам — с полуночи до 04:00», — говорится в сообщении.
Объехать перекрытый участок водители смогут через ЦКАД, Калужское и Варшавское шоссе или через город Наро-Фоминск и трассу А-108. Альтернативные маршруты отмечены на интерактивной карте.

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#наро-фоминск
Бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев умер в возрасте 66 лет
09 сентября 2024, 15:41

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Бывший глава республики Марий Эл Александр Евстифеев умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил действующий руководитель региона Юрий Зайцев в своем телеграм-канале. Евстифеев возглавлял республику с апреля 2017 по май 2022 года.
«Всю свою жизнь он посвятил общественной и политической деятельности. Занимал важные посты, включая должность Главы Республики Марий Эл, где проявил себя как мудрый и дальновидный политик. Под его руководством регион достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии», — написал Зайцев.
Ранее сообщалось, что умер обладатель самого большого количества боевых наград в российской армии, Герой России Игорь Родобольский. Самый титулованный военный РФ скончался в возрасте 65 лет.

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#жизнь
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#рф
#регионы
#смерть
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Что делать, если взломали WhatsApp: советы экспертов
09 сентября 2024, 15:20

Фото: iStock/ipuwadol

Множество россиян пользуются мессенджером WhatsApp, и мошенники не оставляют попыток взломать их аккаунты. Завладев этой частью чужой «цифровой личности», злоумышленники пишут знакомым владельца аккаунта и пытаются под разными предлогами выманить у них деньги.
Памятку о том, что делать в такой ситуации, подготовило управлением по кибер-преступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Признаки взлома

Понять, что к аккаунту получил доступ посторонний, можно по следующим фактам:
— пришло пуш-уведомление о входе в другого устройства, которое вы не совершали;
— в аккаунте меняются настройки, появляются новые номера;
— время вашего последнего входа, которое отображается у участников переписок, не соответствует реальному.

Что делать при взломе:

Первое: отключите все неизвестные вам связанные устройства, то есть устройства, на которых был выполнен вход с вашей учётной записью. На устройствах iOS это можно сделать чрез пункт «Настройки» в правом нижнем углу. На устройствах Android нажмите на три точки в правом верхнем углу и выбирайте в выпадающем меню пункт «Связанные устройства».

Втрое: установите двухфакторную аутоинтефикацию. Это также делается в настройках через пункт «Двухшаговая проверка».

Рекомендуется также сообщить всем, с кем переписывались в мессенджере, что аккаунт был взломан.

Если мошенники успели самостоятельно ввести двухфакторную аутоинтефикацию и установили свой PIN-код, то заменить его можно будет через семь дней.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Подборка рекомендаций по противодействию телефонным и интернет-мошенникам размещена по ссылке.

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#мессенджеры
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#мвд московской области
#советы
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Рождаемость в России снизилась до исторического минимума
09 сентября 2024, 14:32

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

За шесть месяцев 2024 года в России родилось 599,6 тысяч детей, что на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Таким образом, рождаемость в России снизилась до своего исторического минимума, об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Росстат.
По данным издания, подобные показатели были зафиксированы в 1998 году после дефолта в России. При этом в июне текущего года рождаемость снизилась еще на 6%, тогда родилось всего 98,6 тысяч детей. Ранее число новорожденных не опускалось ниже 100 тысяч.

Таким образом, в России очевиден рост естественной убыли населения. За первые шесть месяцев текущего года она увеличилась на 49 тысяч по сравнению с прошлым годом, достигнув 321,5 тысяч человек.

Напомним, в России предложили сократить срок, в течение которого женщина может сделать аборт, до девяти недель беременности. Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие меры приведут к сохранению здоровья женщины и к улучшению ситуации с рождаемостью.


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Подмосковные соцработники могут оформить выплату 20 тыс. рублей на аренду жилья
09 сентября 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Работники подмосковных учреждений социального обслуживания могут оформить ежемесячную выплату на аренду жилья. Размер выплаты – 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Мособлдумы. Если оба супруга являются такими сотрудниками, семья будет получать 30 тыс. рублей.
«Выплату смогут получать более 900 работников. На эти цели в этом году предусмотрено более 134 млн рублей. Летом мы приняли закон о введении такой дополнительной меры поддержки. Наш регион активно развивается и нуждается во врачах, сиделках, медсёстрах, логопедах, младших воспитателях, специалистах по реабилитации. Мы мотивируем их жить и работать в Подмосковье», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Оформить ежемесячную в 20 тыс. рублей могут работники организаций социального обслуживания, которые не имеют жилых помещений на территории Московской области и члены их семьи; работают в организации социального обслуживания не менее чем на одну полную ставку. При этом они должны занимать такие должности, как помощник по уходу; медсестра; врач-психиатр; врач-терапевт; врач-педиатр; инструктор по лечебной физкультуре; психолог; специалист по реабилитации в социальной сфере; логопед; младший воспитатель мастер производственного обучения и преподаватель.

Если супруг такого работника также подходит под эти требования, семья будет получать 30 тыс. рублей.

Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг.

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Макрон настаивает на замене оригинальных витражей в Нотр-Даме
09 сентября 2024, 14:09

Фото: iStock/gbarm

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на замене части старинных витражей в соборе Норт-Дам на современные, хоят специалисты выступают против этого, сообщает телеканал Cnews.
Ранее предложение Макрона о замене части витражей на современные, несмотря на то, что при пожаре оригинальные не пострадали, было резко раскритиковано во Франции. В июле этого года Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре единогласным решением представителей запретила замену старинных витражей.

Специалисты объяснили такое решение тем, что оно нарушает Международную хартию по сохранению и восстановлению исторических памятников, которая была принята во Франции в 1965 году.

Также около 160 тысяч граждан Франции подписали петицию против замены витражей.

При этом, по данным телеканала Cnews, проект не был отменён и по-прежнему поддерживается Макроном, который продолжает настаивать на замене витражей. Минкультуры Франции даже сообщило об отборе восьми современных художников, которые готовы представить свои проекты.

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#специалисты
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В Якутии добыли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата
09 сентября 2024, 14:08

Фото: iStock/RHJ

В Якутии добыли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата. Об этом сообщает издание SakhaPress. Отмечается, что драгоценность уже передали экспертам на оценку.
По данным издания, алмаз нашли сотрудники ночной смены из компании «Алмазы Анабара» группы компаний АЛРОСА.

Это уже второй столь крупный драгоценный камень с подобными характеристиками, что добыли в России за этот год, говорится в сообщении. В сентябре прошлого года в том же месте удалось добыть алмаз весом почти 400 карат.

Ранее на видео попал президент Ботсваны Мокгвитси Масиси, который был удивлен, когда ему показали найденный в стране алмаз в 2492 карата. Лидер Ботсваны отметил, что ему крайне повезло увидеть драгоценность такого размера.

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#специалисты
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Жителям Подмосковья выплатили более 800 млн рублей на новорождённых
09 сентября 2024, 13:59

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Общая сумма единовременных выплат, которые предоставляют в Московской области на рождение ребёнка, составила с начала года более 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
«В Год семьи в Московской области зарегистрировали около 50 тысяч новорожденных. Из них родители 40 тысяч детей получили выплату, что составило более 800 млн рублей. Эти средства помогают семьям в первые месяцы после появления ребенка, когда расходы значительно увеличиваются», — сказала первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что родители могут выбрать, какой подарок они хотят получить: набор «Я родился в Подмосковье», где собраны различные вещи для матери и ребёнка, или выплату в размере 20 тысяч рублей. Большинство родителей выбирает выплату.

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#минсоцразвития мо
#выплаты
#новорождённые
#подмосковье
#московская область
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«Два атмосферных вихря»: Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и области
Синоптик Шувалов: еще одна неделя продержится с июльской температурой
09 сентября 2024, 13:53

Фото: iStock/yulenochekk

Началась вторая неделя сентября, однако жители Москвы и Подмосковья все еще ходят в футболках и шортах. Возникает вопрос: природа нас балует солнцем, готовя к чему-то серьезному?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что осенние крутки могут еще спокойно полежать в тех местах, в которых они сложены.

«Всю эту неделю вплоть до выходных прогноз звучит как под копирку: без осадков, температура ночью будет 11-16 градусов, а днем 22-27 градуса — почти июльская температура», — сказал синоптик.

Он добавил, что аномально теплая погода держится почти во всей средней полосе и на севере.

«Так от Архангельска до Туапсе. Этот антициклон достигает колоссальных размеров. У нас на всю страну только два атмосферных вихря: этот антициклон, которые захватывает европейскую часть, влияя на погоду на Урале и в Западной Сибири, и циклон на Дальнем Востоке», — объяснил эксперт.

По его мнению, «бабье лето» в Москве и области начнется в октябре.

«Это ведь период хорошей погоды, но после первого осеннего ненастья. Мы видели осеннее ненастье? Еще нет. Дождемся, переживем и будем встречать «бабье лето». Скорее всего, это будет октябрь», — заключил Шувалов.

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Песков отказался комментировать информацию о свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой
09 сентября 2024, 13:47

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам информацию о свадьбе бизнесмена Константина Малофеева и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Он заявил, что в любом случае желает ей счастья.
«Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка <…> Поэтому я ничего не могу сказать в ответ на этот вопрос, единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья», — пояснил Песков.
Ранее сообщалось, что генеральный директор телевизионного канала «Царьград» Константин Малофеев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова отпраздновали свою свадьбу 8 сентября. Торжество прошло в элитном ресторане подмосковного поселка Довиль, где молодоженов развлекали популярные артисты российской эстрады. О том, как прошла церемония и из-за чего рухнул брак уполномоченной по правам ребенка со священником — в материале «Радио 1».

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