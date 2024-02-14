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На подмосковном мусорном полигоне «Лесная» начали устанавливать систему дегазации

14 февраля 2024, 11:53
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Работы устройству системы дегазации начались на закрытом полигоне твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Лесная» в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Подрядчик приступил к устройству системы дегазации и бурению газосборных скважин. В настоящее время работы по рекультивации полигона выполнены более чем на 50%», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Он добавил, что из-за устройства систем отведения свалочного газа на территории рядом с полигоном возможно появление запаха сероводорода. Это временное явление. При этом специалисты экомониторинга постоянно проверяют качество воздуха в Серпухове.


По проекту рекультивации, на полигоне «Лесная» должны пробурить 4 тысячи 751 газосборную скважину. Эту работу планируется завершить до конца апреля. А в конце августа должны быть соединены все газосборные дрены на теле полигона.

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#серпухов
#экология
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В Малаховке в 2024 году благоустроят Летний парк
14 февраля 2024, 12:25

Благоустройство Летнего парка проведут в текущем году в Малаховке городского округа Люберцы, идея проекта состоит в воссоздании исторической атмосферы парка, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Основной задачей благоустройства является восстановление уникальной идентичности территории», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.
В парке построят новую цену с амфитеатром, разобьют цветники, обустроят детские площадки для ребят разных возрастов. В лесной части парка на месте тропинок проложат пешеходные дорожки, обустроят площадки для тихого отдыха и установят качели.

Кроме того, в парке обустроят спортивную зону: здесь будет универсальная спортплощадка, где летом можно будет заниматься командными играми, а зимой открывать каток, а также площадка с тренажерами для воркаута и зона памп-трека. Предусмотрены также площадки для выгула и дрессировки собак.

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#министерство благоустройства мо
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В «Сбере» рассказали, сколько звонков ежедневно поступает россиянам от мошенников
Сбербанк: россияне ежедневно получают до 15 миллионов звонков от мошенников
14 февраля 2024, 12:02

Фото: iStock/Diy1

Заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что россияне ежедневно получают до 15 миллионов звонков от мошенников. Об этом Кузнецов рассказал на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.
По словам Кузнецова, это количество звонков фиксируется с учетом использования мессенджеров. В прошлом году регулятор направил на блокировку данные о 575,7 тыс. телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.

В «Сбере» также рассказали о новой мошеннической схеме, которая якобы связана с «похищением человека». Ее суть заключается в том, что преступники убеждают человека купить билет и уехать в другой город, при этом не отвечать на звонки и не выходить на связь. Таким образом, происходит видимость пропажи.

После чего телефонные аферисты связываются с родственникам «пропавшего», заявляют о похищении ​и просят выкуп.

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Названы города Подмосковья с самыми высокими зарплатами
«Avito Работа»: Барвиха заняла первое место по уровню зарплат в Подмосковье
14 февраля 2024, 12:00

Фото: iStock/Vershinin

В Московской области в первые месяцы этого года средний уровень предлагаемых зарплат вырос на 13%. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе «Avito Работа».
Согласно показателям начала 2023 года, средняя зарплата в Подмосковье составляла 64 558 рублей. В настоящее время она достигла отметки в 73 079 рублей.

Самая высокая средняя заработная плата наблюдается в посёлке Барвиха (83 897 рублей). Следом идёт Истра с 79 488 рублей. Третье место занимает Звенигород с самым высоким уровнем прироста средней зарплаты в регионе в размере 38%. В настоящее время в городе фиксируется сумма в 77 498 рублей.

Завершает пятёрку рейтинга Долгопрудный, в котором специалисты в среднем получают 77 068 рублей.

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#подмосковье
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#работа
#рейтинг
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Педофилам законодательно запретят посещать места скопления детей
Комитет Госдумы одобрил запрет педофилам посещать места скопления детей
14 февраля 2024, 11:11

Фото: iStock/Stivog

Комитет Госдумы по безопасности одобрил законопроект, согласно которому судимые за педофилию больше не смогут посещать любые места скопления детей.
Напомним, Госдума внесла данную инициативу в декабре прошлого года. Подобное изменение будет внесено в закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Таким образом, лицам, которые имеют неснятую судимость за преступление против половой неприкосновенности ребенка запрещается посещать территории, предназначенные для детей, в том числе образовательные, медицинские организации, а также площадки с детской инфраструктурой.

14 февраля президент РФ Владимир Путин также подписал закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации об армии России. Такое же наказание полагается за призывы к экстремизму.

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#площадки
#рф
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В возрасте 96 лет умерла мать политика Бориса Немцова
Утром 14 февраля умерла мать политика Бориса Немцова
14 февраля 2024, 10:56

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Утром 14 февраля на 97-м году жизни скончалась мать известного политика Бориса Немцова Дина Яковлевна. Своего сына она пережила на девять лет.
О смерти бабушки сообщила в своей социальной сети дочь Немцова Жанна, прикрепив к посту фотографию Дины Яковлевны.

«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы», — написала она.

Дина Немцова (в девичестве — Эйдман) родилась 3 марта 1928 года. Она была врачом-педиатром.

Сам Борис Немцов — российский политический и государственный деятель, активист, автор нескольких докладов о масштабах коррупции в России, активный критик политического режима Владимира Путина, первый губернатор Нижегородской области. На момент работы губернатором и вице-премьером был самым молодым российским политиком в этих должностях (вплоть до назначения премьер-министром в апреле 1998 года Сергея Кириенко).

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Организаторы и заказчики его убийства до сих пор не найдены. В записке Жириновского, найденной после его смерти, говорилось, что Немцова погубил радикализм.

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#губернатор
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#убийство
#премьер-министр
#политика
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В Подмосковье запустили опрос про идеальную подработку для школьников и студентов
14 февраля 2024, 10:52

Фото: пресс-служба детского омбудсмена МО

Опрос о том, как представляют себе идеальную вакансию для подработки студенты колледжей и школьники, запустила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребёнка в регионе.
«Многие старшеклассники и студенты колледжей хотели бы подрабатывать в свободное от учебы время, но не могут найти подходящую работу: одних не устраивает зарплата, другим предлагаемые школьникам вакансии кажутся непрестижными. Нам хочется изменить эту ситуацию», — прокомментировала Ксения Мишонова.
Опрос проводится онлайн по ссылке. Итоги подведут 29 февраля. По результатам опроса детский омбудсмен планирует провести встречи с представителями бизнеса, готовыми брать на стажировку и работу молодёжь, и обсудить с ними варианты вакансий и условий труда для этой категории работников.

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#детский омбудсмен
#работа
#опрос
#школьники
#студенты
#московская область
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В России резко сократилось число пенсионеров за 2023 год
РБК: в России в 2023 году сократилось число пенсионеров на 700 тысяч
14 февраля 2024, 10:47

Фото: iStock/Denis Vostrikov

По данным Социального фонда России к 1 января 2024 году число пенсионеров в России составило 41,075 млн человек, что меньше на 699,9 тысяч человек, чем по состоянию на начало прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные СВР.
Таким образом, годовой темп сокращения численности пенсионеров увеличился в три раза по сравнению с 2022 годом. При этом такой рост не превысил показатели 2021-го. Тогда численность пенсионеров снизилась на 970 тыс. человек, что являлось рекордов с начала 1990 года.

В материале поясняется, что речь идет о тех пенсионерах, которые состоят на учете в СФР. Однако в этот показатель не включены те, кто получают военные пенсии.

Ранее в пресс-службе министерства труда и соцзащиты отметили, что в текущем году с 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий в размере 7,5%. Этот процент был утверждён правительством с учётом темпа роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год.

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#пенсии
#военные
#возраст
#человек
#рост
#индексация
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Путин подписал закон о гарантии сохранения должности мобилизованных госслужащих
14 февраля 2024, 10:35

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных госслужащих, предусматривающий приостановку срочного служебного контракта на время военной службы с гарантированным сохранением за госслужащим занимаемой должности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сообщается, что закон был разработан рабочей группой по вопросам специальной военной операции. Согласно документу, во время военной службы у мобилизованного государственного служащего приостанавливается срочный служебный контракт, при этом ему гарантируется сохранение занимаемой должности.

Контракт мобилизованных госслужащих возобновляется после окончания военной службы на остаток установленного срока его действия с момента приостановления. Под исключения попадают контракты, заключенные во время выполнения конкретного задания или на период замещения отсутствующего государственного служащего.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации об армии России.

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#работа
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В Балашихе сотрудник Мособлпожспаса приютил бездомного кота
14 февраля 2024, 10:33

Фото: Ирина Мальцева

Бездомного кота, прибившегося к офису Мособлпожспаса в Балашихе, приютил один из сотрудников — главный эксперт отдела организации работы со СМИ Евгений Чегошев, передаёт корреспондент Ирина Мальцева.
Евгений рассказал, что около недели назад они с коллегами услышали за окном громкое мяуканье. Оказалось, что к ним пришёл рыжий кот – очень замерзший и голодный. Гостя впустили, накормили и оставили погреться. И Евгений решил забрать кота домой.
«Дети очень обрадовались, ведь кроме черепахи у нас в доме никого не было. Сначала коллеги дали коту имя Сникерс, но дома мы называем его по-простому — Рыжиком», — поделился Евгений Чегошев.
Рыжик уже освоился в новой семье, но и в Мособлпожспасе его всегда ждут в гости: иногда Евгений приносит его с собой в переноске.

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