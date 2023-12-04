В Подмосковье наградили победителей чемпионата «Абилимпикс 2023»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье состоялась церемония награждения победителей национального чемпионата «Абилимпикс» — 2023. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Торжественное награждение прошло 4 декабря в в Хотьковском культурном центре «Елизавета Мамонтова» в Сергиевом Посаде.
На мероприятии наградили победителей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
По итогам конкурса 27 представителей Подмосковья стали призерами. В Общей сложности участники завоевали шесть золотых, одиннадцать серебряных и десять бронзовых медалей.
Кроме этого, победители получили премии в размере 150 тысяч рублей, серебряные призеры на 120 тысяч, а обладатели бронзы на 93 тысячи.
Стоит отметить, что в 2023 году Московская область стала третьей в рейтинге России по количеству медалей на Национальном чемпионате «Абилимпикс».
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На мероприятии наградили победителей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Кроме этого, победители получили премии в размере 150 тысяч рублей, серебряные призеры на 120 тысяч, а обладатели бронзы на 93 тысячи.
Стоит отметить, что в 2023 году Московская область стала третьей в рейтинге России по количеству медалей на Национальном чемпионате «Абилимпикс».
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Мира Полтева