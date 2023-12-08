В Подмосковье назвали птиц, которые остаются зимовать в регионе

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
Бердвочеры региона определили самых распространенных зимующих птиц региона.Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
С ноября в России работает исследовательский проект по изучению зимующих птиц «Российская зима».
Стоит отметить, что в Московской области был зафиксирован массовый пролет свиристелей и клестов-еловиков,а также на кормушках заметили снегирей, поползней, пестрых дятлов и больших и хохлатых синиц. Кроме этого, самыми распространенными видами птиц в области оказались большая синица, лазоревка и свиристель.
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«Бердвочерыследят за птицами, описывают их, отмечают место своей находки. Такие данные являются важными и полезными для науки. Зачастую и нам присылают фото пернатых обычные граждане, которые пошли в лес за грибами или покататься на лыжах и случайно увидели и сфотографировали интересную пташку. Мы очень ценим информацию о таких находках от наших жителей и учитываем ее при ведении Красной Книги Московской области и мониторингового списка редких видов», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева